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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2018 - 23:19, Son Güncelleme:

Bakanlıktan balıkçılara Yunanistan uyarısı: O sulara girmeyin

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Bakanlıktan balıkçılara Yunanistan uyarısı: O sulara girmeyin

Türk balıkçılarının Yunanistan karasularına girerek avcılık yaptıklarına dair Dışişleri Bakanlığı’na şikâyetler gelmesi ve konunun Yunan basınına taşınması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık Ege Denizi kıyısında bulunan 6 ilin tarım ve orman müdürlüklerine bir yazı yolladı. Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderilen uyarı yazısında Türk balıkçılarının Yunanistan karasularına girmemeleri istendi.

3 Eylül’de tarihli yazıda, “Arzu edilmeyen olayların ve kazaların ortaya çıkmasının önlenmesi, ülkemizin hukuki ve siyasi tezlerine zarar verecek, açıklaması ve savunması mümkün olmayan faaliyetlerden kaçınılması hususunda balıkçılarımızın bilgilendirilmesi ve uyarılmasını önemle rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Uyarı yazısı Ege’de avcılık yapan balıkçı barınaklarına asıldı. En son Aydın’ın Didim ilçesinde 22 Ağustos’ta Samos Adası’na 6, Eşek Adası’na 4 mil uzakta balık tutmak için ağ atan Türk balıkçı teknesi Yunan Sahil Güvenlik teknesi tarafından taciz edilmişti. 

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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