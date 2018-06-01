Bakanlıktan 'acil' koduyla bilgi geldi... Suudi işadamı kurtarıldı

Suudi Arabistan'dan 10 gün önce Gaziantep'e ticaret yapmak için gelen iş adamı Fahad Mohammed Arwaehel, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldı. Fahad Mohammed Arwaehel'i kaçıranlar, iş adamının ailesini arayıp 4 milyon liraya karşılık gelen 3 milyon 300 bin riyal istedi.



'ACİL' KODUYLA İLGİ GELDİ



Şüpheliler, istedikleri para verilmezse Arwaehel'i Suriye'ye götürüp öldüreceklerini söyledi. Fahad Mohammed Arwaehel'in ailesinin durumu bildirdiği ülkesinin güvenlik güçleri, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'nden yardım istedi. Diplomatik görüşmeler sonrasında Dışişleri Bakanlığı'nın 'acil' koduyla bilgi vermesinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

OPERASYONLA KURTARILDI



Çok sayıda güvenlik kamerası kaydının incelenmesi ve teknik takibin ardından Fahad Mohammed Arwaehel'in Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Uzuncuk Mahallesi'nde olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla Arwaehel’i kurtarıp, şüpheliler S.B., A.Ç., E.C.Ç. ve R.Ç.'yi gözaltına aldı. İş adamı sağlık kontörlü için Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise adliyeye sevk edildi.