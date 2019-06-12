Bakanlık: Onaylı projeyle yapıldı
Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki 800 yıllık taç kapının restorasyonuyla ilgili açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk şirkete işin gereklerini yerine getirmediği için ihaleden el çektirildiğini, taç kapının onaylı projeyle yapıldığını belirtti.
Bakanlık açıklamasında özetle şöyle dedi: “Onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda restorasyon uygulaması yapılan camii portal kapı ve kuzey cephe taşları numaralandırılarak sökülmüştür. İddianın aksine, yapının içerisinde yer olmadığından yapının kuzeyindeki yol ilgili belediyesinden izin alınarak kapatılmış, bu alana numaralandırılıp sökülen taşlar ahşap takozlar üzerinde, üst üste gelmeyecek şekilde istiflenmiştir. Belediyenin taşları istiflediğimiz bu alanda herhangi bir yol çalışması olmadığı gibi, korunması gerekli herhangi bir taşımız da kaybolmamıştır. ”
Bakanlık açıklamasında, “Kapı taşlarının numaralandırılarak söküldüğü, sökülen taşlar ahşap takozlar üzerinde, üst üste gelmeyecek şekilde istiflendiği” belirtildi. Ancak restorasyon devam ederken çektiğimiz fotoğraflarda taşların gelişigüzel yola dizildiği görülmüştü.
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