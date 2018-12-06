Bakanlık onaylı ağaç kesimi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekirdağ’da 1 milyon 201 bin ton kuvars kumu çıkarılması için 180 bin ağacın kesimine onay verdi.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ÇED raporu sonrası soru önergesi verdi. Soru önergesinde “102.31 hektarlık orman alanda kesilmesi planlanan 180 bin ağaç, bir orman kıyımıdır” diyen Aygun şu ayrıntılara yer verdi:
BEZ TORBAYLA HAYVAN TAŞINIR MI
“Sahadaki kum üretim çalışmaları nedeniyle bitki örtüsü tabakası yıkıma uğrayacaktır. Ortaya çıkacak sıvı ve katı atıklar, ormana büyük zarar verecektir. İş makineleri ve kamyonların girip çıkacağı alanda orman habitatı bozulacaktır. Oluşacak toz bulutu, çok yakında bulunan tarım arazilerine rüzgâr ile taşınacaktır. Proje alanındaki yılan, kertenkele, kaplumbağaların bez torbalara taşınarak komşu alanlara taşınması, size göre gerçekleşme ihtimali mümkün bir iddia mıdır?”
Aygun’un soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtı ise şöyle: “Madencilik faaliyeti yapılan sahanın bozulacak doğal yapısının yeniden düzenleneceği, rehabilite edileceği belirtilmektedir. Türlerin ve habitatların alana olan uyumlarını belirlemek üzere iki yıl süre ile izleme çalışması yapılacağı ve bakanlığımıza 6 ayda bir rapor sunulacağı taahhüt edilmiştir.”
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