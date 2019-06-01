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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.06.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

"Bakanlık olarak kazaları en aza indirme gayreti içerisindeyiz"

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"Bakanlık olarak kazaları en aza indirme gayreti içerisindeyiz"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Bakanlık olarak kazaları en aza indirme gayreti içerisindeyiz. Özellikle ölümlü kazalarda, ilk 5 ayda bir önceki yıla göre yüzde 40'lara yaklaşan yüzde 37-38 civarında azalma var. Bu rekor bir sayı, rekor bir yüzde." dedi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden İnce, Vali Yunus Sezer'den bilgi aldı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu bayramın uzun bir tatil sürecini kapsadığını belirterek, tatil sürecinde kazaları en aza indirip, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde tatil geçirmelerini temin etmek için çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı olarak tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını ve bu anlamda 181 bin 223 trafik ekibinin bayram tatili boyunca yollarda ve sahada olacağını aktaran İnce, şöyle konuştu:

"Bunun yanında 184 bin 825 personelimiz de bilfiil görev yapacak. Bakanlığımızın üst düzey bürokratları olarak başta bakan yardımcılarımız olmak üzere Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız, tüm genel müdürlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz hepimiz sahada olacağız. Vatandaşlarımıza uyarıcı hatırlatmalarda bulunacağız, eğitim çalışması yapacağız. Daha önce kırmızı düdük kampanyamız vardı. Bu sene de kampanyamızı çocuklarımız vasıtasıyla devam ettireceğiz. Çocuklarımız ebeveynlerine, yapmış oldukları sürüşler nedeniyle trafik karnesi verecek. Karneleri trafik görevlilerimiz yol kontrollerinde dağıtacak. Çocuklarımız da bu karneleri doldurarak sosyal medyada yayınlayacak. Sosyal medyada en fazla beğeni alan 100 çocuğumuza İçişleri Bakanlığı olarak bisiklet hediye edeceğiz. Böyle bir kampanyamız olacak."

İnce, almış oldukları önlemler kapsamında havadan denetimlere önem verdiklerini ifade ederek, bayram tatili boyunca drone ve helikopterlerle denetimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Kaza olabilecek noktalara önem verdiklerini ve belirledikleri 20 güzergahta her 10 kilometrede bir trafik ekibi olacağını aktaran İnce, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz denetimlerde ve hatırlatmalarda bulunacak. Özellikle belirledikleri 50 noktada vatandaşlarımızın araçlarında navigasyonları açık olduğunda uyarı gelecek. 'Trafikte riskli alan dikkat ediniz' şeklinde uyarılarda bulunulacak. Otobüs denetimlerine önem veriyoruz. Otobüsleri sivil görevlilerimiz denetleyecek. Belirlediğimiz 1520 otobüsü bilfiil denetleyeceğiz. Bakanlık olarak kazaları en aza indirme gayreti içerisindeyiz. Özellikle ölümlü kazalarda, ilk 5 ayda bir önceki yıla göre yüzde 40'lara yaklaşan yüzde 37-38 civarında azalma var. Bu rekor bir sayı, rekor bir yüzde. Amacımız bunu daha da geliştirmek. Bu kapsamda Kırıkkale, trafik tedbirleri konusunda hakikaten örnek illerimizden bir tanesi. Valimiz başta olmak üzere herkesi tebrik ediyoruz. Özellikle son dönemde Bakanımızın da açılışını yaptığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı var. Bu da çok örnek bir uygulama oldu. Türkiye'de bu düzeyde bir ilk olarak biliyorum. Başka illerimizde var ama daha küçük çapta."

İnce, daha sonra uygulama sırasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet ederek, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, trafik karnesi, şapka, tişört ve çikolata hediye etti.

Muhterem İnce, beraberindeki Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorum ve İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural ile Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı da gezdi.

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