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    Bakanlık internetten 'sağlıklı' bilgi almak için site kurdu

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    30.05.2018 - 22:57 | Son Güncelleme:

    VATANDAŞLARIN sağlık konusunda ilk danıştıkları ve en çok bilgiye ulaştıkları yerin internet siteleri olduğunu ancak buralarda yeterli ve doğru bilgiye ulaşılamadığını saptayan Sağlık Bakanlığı, vatandaşın ihtiyacını karşılamak için www.sagligim.gov.tr sitesini kurdu.

    Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir üzerinde çalıştığı sitede hastalıklar, sağlıklı hayat, seyahat sağlığı, çevre ve sağlık, beden kitle indeksi hesaplama, aile hekimini bul, merkezi hekim randevu sistemi, yüzme suyu takip sistemi, anne-bebek TV gibi bölümler bulunuyor.

    Siteden tatil planlanan yerin su kalitesi, plaj yapısı ve en yakın sağlık tesisine ait bilgilere ulaşılabilecek. Dumansız hava sahasının sağlanması amacıyla oluşturulan Alo 171 danışma hattı ile sigara bağımlılık düzeyi öğrenilebilecek, sigara içmeyerek yapılacak tasarrufu hesaplayarak tütün ve sağlık etkileri konusunda detaylı bilgiye ulaşılabilecek. ALO 191 ile uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla danışma ve destek hizmeti alınabilecek. Evlilik öncesi danışmanlık, gebelik, doğum, lohusalık gibi konularda detaylı bilgiler edinilebilecek. Vatandaşlar aşı takvimi ile bebeğinin aşı takibini yapabilecek ve aşı içerikleri hakkında detaylı bilgi edinebilecek. Anne-bebek TV ile gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasına ilişkin her türlü bilgiye ulaşabilecek, aile hekiminden randevu alabilecek.

    Etiketler: internet , gazetehaberleri , gündem
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