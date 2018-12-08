Bakanlık: İcapçıları kastettik
Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel sağlık kurumlarında çalışanlarının ihtiyaç halinde işyerlerine en fazla 30 dakikada ulaşmalarıyla ilgili genelgesi yankı uyandırdı.
Sağlık Bakanlığı, söz konusu genelgenin icapçı (nöbeti hastane yerine evinde tutan) doktorları kapsadığını açıkladı. Ancak genelgede, “icapçı”larla ilgili herhangi bir vurgu bulunmuyordu. Bakanlığın dün gönderdiği açıklamada, “Genelgemizde bu konuda yaşanması muhtemel gecikmelere engel olmak amacıyla, icap nöbeti tutan sağlık personelinin 30 dakikada hastanede olabilecek şekilde hazır olması hatırlatılmaktadır. Ayrıca kurumun olduğu yerlerin ulaşım şartlarına bağlı olarak bu sürenin farklı bir şekilde belirlenebilmesi adına mülki idare amirlerine de esneklik sağlanabilmesi adına yetki verilmiştir. Genelgede sağlık personelinin ikamet zorunluğu ile ilgili bir husus olmayıp, acil durumda müdahale etmesi gereken sağlık personeline icap nöbetlerinde nöbet yerine erişmeleri gereken zaman tanımlanmıştır” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, tüm il sağlık müdürlükleriyle, YÖK başkanlığına gönderilen genelgede, “İlgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde kanun hükmüne riayet edilmeli” deniyor.
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