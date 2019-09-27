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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.09.2019 - 04:03, Son Güncelleme:

Bakanlık duyurdu: 78 personel alınacak

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Bakanlık duyurdu: 78 personel alınacak

Adalet Bakanlığı, 20 ayrı pozisyon için 78 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav başarı sırasına göre, Kıdemli Yazılım Mimarı (2), Kıdemli Çözüm Mimarı (1), Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (5) Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (1), Kıdemli Sistem Uzmanı (2), Kıdemli Sistem Yazılımları Uzmanı (2), Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (2), Yazılım Geliştirme Uzmanı (36), Uygulama Sunucusu Uzmanı (2), Bilgi Güvenliği Uzmanı (7), Sistem Uzmanı (9), Ağ Uzmanı (1), Veri Tabanı Uzmanı (2), İçerik Yönetim Sistemi Uzmanı (2), Yazılım Test Uzmanı (3) ve Sistem Yazılımları Uzmanı (1) olmak üzere toplam 78 personel alınacak.

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2018-KPSSP3) puanının yüzde 70'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanının yüzde 30'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre, her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip olanlardan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak pozisyonunun 10 katı aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak ve yabancı dil sınavına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı da sıfır olarak hesaplanacak.

30 Eylül'de başlayacak başvurular istenilen belgelerle 14 Ekim tarihlerine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya son başvuru tarihinde bakanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyanların listesi "www.adalet.gov.tr" adresinden duyurulacak.

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