Bakanlık duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi! Sayı 9'a yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Metina ve Gara'ya düzenlenen hava harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylelikle son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." denildi.
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