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GeriGündem Bakanlık duyurdu: 3'ü üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi…
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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 13:55,Son Güncelleme:/

Bakanlık duyurdu: 3'ü üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi…

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yaptığı son dakika açıklamasın "Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonları kapsamında ise 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi” dedi. Çataklı ayrıca ülkesine dönen Suriyeli sayısının 373 bin 592 olduğunu belirterek “Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur. 11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu" ifadelerini kullandı.   

Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Ayrıntılar birazdan...

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