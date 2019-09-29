Bakanlık açıkladı: Siirt'teki operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te devam eden operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylelikle, Siirt’te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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