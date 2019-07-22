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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.07.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı... Kayaların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu

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Bakanlık açıkladı... Kayaların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı'nda yakalanan PKK'lı teröristin ifadesi üzerine kayaların arasına gizlenmiş mühimmat bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:
"Komandolarımız tarafından 11 adet sığınak bulundu. Çoğu sığınağın ATAK taarruz helikopterlerimiz tarafından vurularak imha edildiği anlaşılırken, sığınakların birinde doçka uçaksavar silahı ve muhteviyatı bulundu. Aramalarda; 1 doçka uçaksavar silahı, 1 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 3 doçka uçaksavar silahı mühimmatı ve kutusu, 4 silah sehpası ve 1 patlamamış roket mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi.

Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada sağ olarak ele geçirilen bir teröristin verdiği ifade doğrultusunda da, kayaların arasına gizlenmiş mühimmatlar bulundu. Yapılan aramada; 120 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 300 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 2 bin 500 adet BKC makineli tüfek mühimmatı ve 1000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi."

Bakanlık açıkladı... Kayaların arasına gizlenmiş mühimmat bulundu

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