Bakanlık açıkladı! Hepsi öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığında olan 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine 15-16 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınakların imha edildiği belirtildi. Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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