Bakanlık açıkladı! Hepsi etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta Zap, Sinat ve Haftanin bölgelerinde PKK terör örgütü mensuplarına yapılan hava harekatında 3 terörist etkisi hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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