Bakanlık açıkladı: Bir haftada biri üst düzey 18 terörist etkisiz hale getirildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakanlık açıkladı: Bir haftada biri üst düzey 18 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Bakanlık açıkladı: Bir haftada biri üst düzey 18 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.10.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı: Bir haftada biri üst düzey 18 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakanlık açıkladı: Bir haftada biri üst düzey 18 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında biri sözde üst düzey 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 956 terör örgütü üyesinin gözaltına alındığını da açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 829 operasyon yapıldığı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 956 terör (PKK/KCK 199, SOL 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4 bin 954 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 6 bin 97 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 7 ilde (Diyarbakır 12, Bingöl 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Muş 1, Hatay 1, Hakkâri 1,) 19 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği kaydedilerek 19’u ağır ve uzun namlulu (3 M-16, 1 roketatar, 15 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 34 silah, 17 adet el bombası, 48 kg patlayıcı madde, 20 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildiği, bin 747 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 558 operasyonda, 1.466 kg esrar, 500 kg eroin, 11,5 kg kokain,
31,03 kg afyon, 2,8 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 7 kg metamfetamin, 3.359 adet sentetik ecza, 16.940 adet ectasy, 140.324 adet captagon, 1.767 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca; 375 bin 48 paket kaçak sigara, 48.815 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, bu operasyonlar kapsamında 4 bin 954 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Asayiş uygulamalarında ise, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak amacıyla ticari taksi ve şoförlerine yönelik 18.10.2018 tarihinde 10 büyük ilimizde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Muğla, Gaziantep, Mersin, Bursa, Kocaeli) eş zamanlı olarak 497 noktada bin 546 müşteri olarak binen sivil polisin katılımı ile “taksi uygulaması” denetimi yapıldığına dikkat çekilerek, uygulamada; 4 bin 539 şahıs sorgulandığı ve 4 bin 197 araç denetlendiği, 195 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldığı, 9 aranan şahıs yakalandığı, 3 adet aranan araç tespit edilmiş, 66 adet araç trafikten men edilmiş toplam 1279 araç şoförüne 297.697 TL para cezası kesildiği ifade edildi.

Siber suçlarla mücadele konusunda ise terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 250 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı vurgulanarak, tespit edilen 227 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.

Düzensiz göçle mücadele ile ise 641’i denizlerde olmak üzere toplam 6.678 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bodrum'da facia! Trafik polisi başında bekledi...

'Eşcinsel ilişki' ile suçlanan kamyoncular ilk kez hâkim karşısında

Yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı

'Cemal Kaşıkçı denize atıldıysa...'