Bakanlık açıkladı: Bir haftada biri üst düzey 18 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada iç güvenlik operasyonları kapsamında biri sözde üst düzey 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 956 terör örgütü üyesinin gözaltına alındığını da açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 829 operasyon yapıldığı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 956 terör (PKK/KCK 199, SOL 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4 bin 954 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 6 bin 97 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Yapılan operasyonlar neticesinde; 7 ilde (Diyarbakır 12, Bingöl 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Muş 1, Hatay 1, Hakkâri 1,) 19 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği kaydedilerek 19’u ağır ve uzun namlulu (3 M-16, 1 roketatar, 15 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 34 silah, 17 adet el bombası, 48 kg patlayıcı madde, 20 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildiği, bin 747 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiği belirtildi.
Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 558 operasyonda, 1.466 kg esrar, 500 kg eroin, 11,5 kg kokain,
31,03 kg afyon, 2,8 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 7 kg metamfetamin, 3.359 adet sentetik ecza, 16.940 adet ectasy, 140.324 adet captagon, 1.767 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi.
Ayrıca; 375 bin 48 paket kaçak sigara, 48.815 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, bu operasyonlar kapsamında 4 bin 954 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Asayiş uygulamalarında ise, ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak amacıyla ticari taksi ve şoförlerine yönelik 18.10.2018 tarihinde 10 büyük ilimizde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Muğla, Gaziantep, Mersin, Bursa, Kocaeli) eş zamanlı olarak 497 noktada bin 546 müşteri olarak binen sivil polisin katılımı ile “taksi uygulaması” denetimi yapıldığına dikkat çekilerek, uygulamada; 4 bin 539 şahıs sorgulandığı ve 4 bin 197 araç denetlendiği, 195 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldığı, 9 aranan şahıs yakalandığı, 3 adet aranan araç tespit edilmiş, 66 adet araç trafikten men edilmiş toplam 1279 araç şoförüne 297.697 TL para cezası kesildiği ifade edildi.
Siber suçlarla mücadele konusunda ise terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 250 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığı vurgulanarak, tespit edilen 227 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.
Düzensiz göçle mücadele ile ise 641’i denizlerde olmak üzere toplam 6.678 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.
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