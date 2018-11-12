Bakanlık açıkladı! 38 terörist öldürüldü
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Irak'a son 3 günde yapılan hava harekatlarında 38 terörist etkisi hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine son üç günde icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
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