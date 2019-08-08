Bakanlık açıkladı... 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari-Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari-Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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