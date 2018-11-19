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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
19.11.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı! 11 terörist öldürüldü

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Bakanlık açıkladı! 11 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 11 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 12-19 Kasım arasında 2 bin 449 operasyon düzenlendi.  Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptıkları, örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 682 terör (PKK/KCK 153, sol 14, DEAŞ 29, FETÖ/PDY 486), uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3 bin 831, düzensiz göçle mücadele kapsamında 164 olmak üzere 4 bin 677 kişi gözaltına alındı. 

Son bir haftada iç güvenlik operasyonlarında 3'ü ölü, 5'i sağ, 3'ü teslim olmak üzere 11 terörist etkisiz hale getirildi.  Operasyonlar sonucu 4 ilde 33 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, el yapımı 23 patlayıcı ve mayın imha edildi, 200 kilogram patlayıcı madde, 5'i ağır ve uzun namlulu 18 silah ile 6 bin 219 muhtelif mühimmat ele geçirildi. 

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları 

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen 2 bin 827 operasyonda 376 kilogram esrar, 137 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 10 kilogram afyon, 2 kilogram sentetik kannabinoid, 5 kilogram 41 gram metamfetamin, 323 bin 277 captagon, 12 bin 875 ecstacy, 11 bin 191 sentetik ecza, 30 kök kenevir bitkisi ile 296 bin 994 paket kaçak sigara ve 28 ton 468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

Siber suçlarla mücadele 

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 324 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 280 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi. 

Düzensiz göçle mücadele 

Öte yandan, 149'u denizlerde olmak üzere 5 bin 313 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurda girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 164 organizatör gözaltına alındı. 

Asayiş ve trafik denetimleri 

Suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 14 Kasım'da 44 bin 659 personelin katılımıyla "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 416 bin 952 kişi, 142 bin 358 araç ve 7 bin 893 iş yeri kontrol edildi. Aranan bin 92 şüpheli ile 112 araç yakalanırken, 902 araç trafikten men edildi. Ruhsatsız 118 av tüfeği, 6 tabanca ele geçirilerek 37 iş yerine işlem yapıldı. 

Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla 16 Kasım'da 10 ilde eş zamanlı olarak 448 noktada bin 484 personelin katılımıyla "Taksi Uygulaması 2018/2" uygulaması yapıldı. Uygulamada, 5 bin 324 araç denetlenerek 192'si trafikten men edilirken, 5326 sayılı Kabahatler ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunlarına muhalefetten bin 51 sürücüye 329 bin 891 lira para cezası uygulandı. 

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