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    Bakanlığın tecavüz isyanı

    İsmail SAYMAZ
    04.06.2018 - 00:20 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de, genç kadını takip ederek, sokakta tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan kişinin kamera görüntüleri ve anlatımlarına rağmen beraat etmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı da isyan ettirdi.

    Karara itiraz eden bakanlık adına sunulan dilekçede, genç kadında bir başkasına ait sperm bulunmasından ötürü sanığa beraat verilmesine karşı çıkılarak, “O sevgilisine de ait olabilir. Olayın vahameti ve kamu vicdanı düşünüldüğünde sanığın toplum için yarattığı tehlike ortadadır. Sanığa ceza verilmelidir” denildi. Bakanlık avukatının sunduğu temyiz dilekçesinde, mağdur E.A.’nın (20) olay gecesi sanık T.D. (33) tarafından takip edildiğine ilişkin görüntülerin bulunduğu ve bunları destekleyen tanık anlatımları olduğu vurgulandı. E.A.’nın pantolonunda T.D.’ye ait DNA örneği çıktığı belirtilerek, “Olay öncesi sanığı hiç tanımayan mağdurun üzerinde sanığa ait DNA örneklerinin çıkması suçun sübuta erdiğini gösterir” denildi.

    Sokak ortasında istismara beraatEskişehir’de, geçen yıl alkollü halde evine doğru yürüyen E.A. (20) adlı kadın, sokak ortasında saldırıya uğradı. Çığlıklar üzerine cama çıkan vatandaşlar, genç kadını belden aşağısı çıplak halde buldu. Polis kamera görüntülerini izleyerek, genç kızın T.D. (33) ve liseli O.U (17) tarafından takip edildiğini tespit etti. Genç kızın cep telefonunu çalan O.U.’ya ‘hırsızlık’ suçundan 2.5 yıl ceza verilirken, mahkeme, savcının tecavüzden ceza istemesine karşın, O.U.’nun itirafları ve kamera görüntülerine rağmen T.D., cinsel istismar suçundan beraat etti. Haber: İsmail SAYMAZ - Video Kurgu: Sezgin Çıvgınoğlu
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    SAVCI DA TEMYİZ ETTİ

    Temyiz dilekçesinde kararın kamu vicdanını incittiği belirtilerek, şöyle devam edildi: “Olayın şekli; sokakta yalnız yürüyen bayana cinsel saldırı boyutunda olup mağdurun çığlıklarına çevre sakinlerinin koşmasıyla ve alt tarafının çıplak halde görülmesiyle polise haber verilerek kovuşturmaya başlanmıştır.” Savcı Tayfun Atak da kamera görüntüleri, tanık beyanı ve pantolondaki DNA örneği göz önünde bulundurulup ceza verilmesi gerektiğini savunarak kararı temyiz etti. 

    Tecavüz girişimine beraatTecavüz girişimine beraat

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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