Bakanlığın tecavüz isyanı

Karara itiraz eden bakanlık adına sunulan dilekçede, genç kadında bir başkasına ait sperm bulunmasından ötürü sanığa beraat verilmesine karşı çıkılarak, “O sevgilisine de ait olabilir. Olayın vahameti ve kamu vicdanı düşünüldüğünde sanığın toplum için yarattığı tehlike ortadadır. Sanığa ceza verilmelidir” denildi. Bakanlık avukatının sunduğu temyiz dilekçesinde, mağdur E.A.’nın (20) olay gecesi sanık T.D. (33) tarafından takip edildiğine ilişkin görüntülerin bulunduğu ve bunları destekleyen tanık anlatımları olduğu vurgulandı. E.A.’nın pantolonunda T.D.’ye ait DNA örneği çıktığı belirtilerek, “Olay öncesi sanığı hiç tanımayan mağdurun üzerinde sanığa ait DNA örneklerinin çıkması suçun sübuta erdiğini gösterir” denildi.

SAVCI DA TEMYİZ ETTİ

Temyiz dilekçesinde kararın kamu vicdanını incittiği belirtilerek, şöyle devam edildi: “Olayın şekli; sokakta yalnız yürüyen bayana cinsel saldırı boyutunda olup mağdurun çığlıklarına çevre sakinlerinin koşmasıyla ve alt tarafının çıplak halde görülmesiyle polise haber verilerek kovuşturmaya başlanmıştır.” Savcı Tayfun Atak da kamera görüntüleri, tanık beyanı ve pantolondaki DNA örneği göz önünde bulundurulup ceza verilmesi gerektiğini savunarak kararı temyiz etti.