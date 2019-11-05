Bakanlara ‘siyaset’ dersi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakanlara ‘siyaset’ dersi
GeriGündem Bakanlara ‘siyaset’ dersi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bakanlara ‘siyaset’ dersi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Bakanlara ‘siyaset’ dersi

İKTİDAR partisinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinden beri en çok eleştiri konusu olan ‘siyaset-hükümet-bakan’ ilişkileri konusunda yeni bir formül bulundu.

Partinin duayen isimleri bakanlara ‘siyaseti, öncelikleri ve kesinlikle yapılmaması gerekenleri’ anlatmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonuçlarının ardından, bu süreçteki yanlışlar ve eksiklerle ilgili bir dizi toplantılar yaptı. Son olarak Kızılcahamam Kampı’ndaki değerlendirmeler ışığında partinin duayen isimlerine yeni görevler verildi. Kabinenin siyaset kökenli olan 4 bakanı hariç, diğer bakanların, bu isimlerle buluşturulmasına karar verildi. Her bakan için bir isim belirlendi. Partiden deneyimli isimler bakanlarla bir araya gelerek, siyaset, partinin öncelikleri, hükümet-milletvekili ilişkileri, seçmenin talepleri, parti örgütünün siyasetteki yeri gibi konularda bilgilendirme yapmaya başladılar.

Görüşmelerin ‘siyasi sohbet’ havasında geçtiği dile getirilirken, teknokrat bakanlara milletvekillerinden, parti örgütünden ve vatandaştan gelen sorunlar aktarıldı. Özellikle AK Parti Programı ve 2023 yılı hedeflerinin dikkate alınması istendi. Toplantılarda ‘parti-Meclis-örgüt-vatandaş” ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

NÖBETÇİ BAKANLARA İLGİ

TBMM’de başlayan bakan nöbetinde Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları görev aldı. Bakan odası olarak adlandırılan koridorda, vekil kalabalığından yürünmedi. AK Parti yöneticileri, muhalefet parti gruplarına, ‘bakanların muhalefet milletvekillerinin de istek ve taleplerini dinleyeceğini’ ilettiler.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle