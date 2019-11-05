Bakanlara ‘siyaset’ dersi
İKTİDAR partisinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinden beri en çok eleştiri konusu olan ‘siyaset-hükümet-bakan’ ilişkileri konusunda yeni bir formül bulundu.
Partinin duayen isimleri bakanlara ‘siyaseti, öncelikleri ve kesinlikle yapılmaması gerekenleri’ anlatmaya başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonuçlarının ardından, bu süreçteki yanlışlar ve eksiklerle ilgili bir dizi toplantılar yaptı. Son olarak Kızılcahamam Kampı’ndaki değerlendirmeler ışığında partinin duayen isimlerine yeni görevler verildi. Kabinenin siyaset kökenli olan 4 bakanı hariç, diğer bakanların, bu isimlerle buluşturulmasına karar verildi. Her bakan için bir isim belirlendi. Partiden deneyimli isimler bakanlarla bir araya gelerek, siyaset, partinin öncelikleri, hükümet-milletvekili ilişkileri, seçmenin talepleri, parti örgütünün siyasetteki yeri gibi konularda bilgilendirme yapmaya başladılar.
Görüşmelerin ‘siyasi sohbet’ havasında geçtiği dile getirilirken, teknokrat bakanlara milletvekillerinden, parti örgütünden ve vatandaştan gelen sorunlar aktarıldı. Özellikle AK Parti Programı ve 2023 yılı hedeflerinin dikkate alınması istendi. Toplantılarda ‘parti-Meclis-örgüt-vatandaş” ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi için neler yapılması gerektiği anlatıldı.
NÖBETÇİ BAKANLARA İLGİ
TBMM’de başlayan bakan nöbetinde Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları görev aldı. Bakan odası olarak adlandırılan koridorda, vekil kalabalığından yürünmedi. AK Parti yöneticileri, muhalefet parti gruplarına, ‘bakanların muhalefet milletvekillerinin de istek ve taleplerini dinleyeceğini’ ilettiler.
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