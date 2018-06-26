Bakanlara Meclis'te özel sıra

Uyum kapsamında Meclis İçtüzüğü’nün de yenilenmesi için kollar sıvanırken, yeni dönemde dışarıdan atanacak bakanların Meclis çalışmalarına katılıp katılamayacaklarına ilişkin tartışmaya da nokta konuluyor.



Yeni yönetim sistemiyle ilgili anayasa değişikliğiyle bakanların Meclis dışından atanması, Meclis’ten atanacakların da milletvekilliğinden istifa etmesi kuralı getirildi. “Güçlü Meclis” vurgusu yapılan bu değişikliğin gerekçesine ilişkin de, yeni dönemde artık hükümetin yasa tasarısı yetkisinin olmayacağı, yasa tekliflerini doğrudan milletvekillerinin vereceği, sözlü soru uygulamasının kaldırılarak sadece yazılı soru verilebileceğine dikkat çekilmiş ve bakanların Meclis çalışmalarına sadece cumhurbaşkanı ile birlikte açılış toplantıları dışında katılamayacakları, bunun yerine sahada olacakları söylemi dile getirilmişti.



KOMİSYON SIRALARINA

Ancak, yasama faaliyetlerine ilişkin yeni dönem çalışmalarında bakanları eskiden olduğu gibi Meclis’ten koparmayacak bir formül gündeme geldi. Bakanlar yeni dönemde, sayıları 550’den 600’e çıkarılan vekillere yer açmak için kaldırılacak Bakanlar Kurulu yerine komisyon sıralarında oturacaklar. Genel Kurul’daki yer sıkıntısına çözüm amacıyla sipariş edilen ek koltuklar da salonun arka bölümlerine eklenecek.



Meclis içtüzük çalışmalarını yürüten komisyonun başında yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın verdiği bilgiye göre, Meclis’te yemin ederek göreve başlayacak bakanlar yeni dönemde de Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına katılarak hükümetin görüşlerini dile getirip, yöneltilecek eleştiri ve soruları yanıtlayabilecek. Bütçenin dışında yasa ya da hükümet tezkeresi gibi doğrudan icrayı ilgilendiren konularda hükümetin de görüşünün alınması gerektiğine dikkat çeken Elitaş, “Mesela ben bir milletvekili olarak bir kanun teklifi vermişsem, onun için de icranın görüşünün alınması gerekir. Çünkü sonuçta icrayı ilgilendiren bir konu. Bunu da Meclis’te hem komisyon hem de Genel Kurul aşamasında tabii ki bakanlar yapacak” dedi. Elitaş, ancak bakanların mevcut sistemde dışarıdan atanan bakanlarda olduğu gibi oy hakkının olmayacağını da söyledi.