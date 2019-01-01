Bakanlar yeni yıla orada girdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK Gölbaşı Erkek Yurdu ve Şehit Özel Harekatçılar Kız Yurdu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
BAKANLAR YENİ YILA ÖĞRENCİ YURDUNDA GİRDİ— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) 31 Aralık 2018
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK Gölbaşı Erkek Yurdu ve Şehit Özel Harekatçılar Kız Yurdu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. @varank @kasapoglu pic.twitter.com/LjkLeV1HhK
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