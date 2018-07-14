Bakanlar 'mavi tik' bekliyor

Yeni kabinede Twitter hesabına mavi tik alan ilk isimler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise mavi tik bekliyor. BTK ayrıca, Instagram ve Facebook’a da olumsuz algı yaratan hesaplarla ilgili başvuruda bulundu.



SAHTE HESAPLAR TAKİPTE

İnternet suçlarıyla mücadele ekipleri de sahte hesapları takibe aldı. En çok sahte hesap açılanlardan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk adına geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşım, çok konuşulmuştu. Paylaşımda HDP Milletvekili Barış Atay için “Senin gibi çocuklar yetiştirmeyeceğim!” yazılmıştı.



Yargıtay da sahte sosyal medya hesabı açılmasıyla ilgili bir davada, sahte profil hesabı açmanın suç olmadığına ancak profil oluşturulurken başkasının bilgilerinin kullanılmasının ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçu oluştuğuna karar vermişti. Bu kapsamda bakanların adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açan kişiler, yakalanmaları halinde yargılanabilecek.



