Bakanlar Kurulu'nda Afrin sunumu

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısındaki sunumda, 29 Ocak’tan itibaren Afrin bölgesinde büyük bölümü köy olan 106 yerleşim yerine yardım ulaştırıldığı belirtildi. Buna göre yardım edilen aile sayısı 8 bin 101 oldu; bu çerçevede yaklaşık 40 bin kişi de yardımlardan faydalandı.

AFAD ve Kızılay’ın bölgeye ulaştırdığı insani yardım malzemeleri arasında gıda kolisi, su, kumanya, kek, bisküvi, hijyen seti, sıcak yemek, un, ekmek, battaniye, yatak, giyim-ayakkabı, çocuk bezi, hasta bezi, oyuncak ve çadır yer aldı. Yardım malzemeleri, Afrin şehir merkezinin yanı sıra belde ve köylerin hemen hemen tamamında dağıtıldı. Sunumda 29 Ocak’tan bugüne yapılan faaliyetler, şöyle sıralandı:



-40 bin kişiye yardım ulaştırıldı.

-Köylerle birlikte 106 noktada toplam 116 çadır dağıtıldı.

-12 bin kişiye sıcak yemek verildi.

-2 bin 608 Afrinliye de giyim yardımı yapıldı.



EL YAPIMI PATLAYICI TESPİTİ

Sunumda, bölgede okullar ve hastaneler dahil çok miktarda tuzaklanmış EYP (el yapımı patlayıcı) bulunduğu belirtildi. Önceliğin, halkın güvenli bir şekilde yaşadığı yerlere dönmesi olduğunun vurgulandığı sunumda, bunun için bölgede öncelikle tuzaklanan mayın ve EYP’lerin temizleneceği anlatıldı. Sunumda bundan sonra yapılacak çalışmalar şu başlıklarla yer aldı:



-İlk etapta tespit edilen 5 hastane ve 11 sağlık ocağında poliklinik sağlık hizmeti sunulacak. Tespit çalışmalarında ihtiyat ortaya çıkarsa ilave kapasite oluşturulacak.



-351 okulda yaklaşık 85 bin öğrenciye eğitim hizmeti sunulacak.



-70’i kapalı durumda olan 180 cami bakım onarımın ardından ibadete açılacak.



-İçme suyu verilmesi için Afrin’de bulunan barajda çalışmalar tamamlanacak.



-Alanda bulunduğu değerlendirilen 80 bin hayvan aşılanacak.



-Zeytin ve zeytinyağı üretiminin arttırılmasına yönelik çalışma yapılacak.



-Kamu hizmetlerinin sunumuyla ilgili yerel meclislere destek verilecek.



