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    Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalar

    Hürriyet Haber
    04.06.2018 - 19:25 | Son Güncelleme:

    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir" dedi.

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı esnasında verilen arada basın açıklamasında bulundu.

    Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bugüne kadar seçim süreci büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir." dedi.

    "RAMAZAN BAYRAMI'NDA İDARİ TATİL SÖZ KONUSU DEĞİL"
    Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumunun söz konusu olmadığını belirtti.

    Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır. Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklileri 8 Haziran'da alabilecek." ifadelerini kulandı.

    "UMARIZ Kİ ABD MUTABAKATIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİR"
    Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasının onaylanmasına ilişkin Bozdağ, şunları kaydetti:

    "Bütün bunların hepsi bir takvim çerçevesinde uygulamaya konulacaktır. Hepsi de takvime bağlanmış durumdadır. Umarız ki müttefikimiz ABD, aramızdaki bu ön mutabakat çerçevesinde alınan kararların birlikte hayata geçirilmesi konusunda mutabakatın gereğini yerine getirir."

    "HER AN HER ŞEY OLABİLİR"
    Türkiye'nin Kandil'e bundan sonra da girebileceğini, her an her şeyin olabileceğini sözlerine ekleyen Bozdağ, "Nerede terörist varsa, nerede Türkiye'ye dönük tehdit varsa, orası Türkiye için hedeftir. Hem teröristler hedeftir hem de oradaki terör kaynaklarının tamamı Türkiye için hedeftir." şeklinde konuştu.

    "FETÖ'CÜ ASKERLERİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK BİZİM VAZİFEMİZ"
    Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Yunanistan FETÖ'cü, darbeci askerleri iade etmemiş olabilir, hatta onlara başka imkanlar, korumalar da verebilir, başka bazı ülkelerin teröristleri himaye ettiği gibi himaye edebilir. Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler." diye konuştu.

     

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    Etiketler: menbiç , ypg , gündem
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