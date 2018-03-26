Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama: Teyit ettik

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ "Zeytin Dalı Harekatı) PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3755 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 282'si köy, 50'si kritik nokta olmak üzere 332 bölge kontrol altına alınmıştır." dedi.

Bozdağ Sincar'la ilgili ise "Alandaki hareketliliği takip ediyoruz. Irak Ordusu'nun bölgeye yerleştiğini teyit ettik. Terör örgütünün farklı isim ve üniforma altında bölgede kalmasına tahammül göstermeyiz." ifadelerini kullandı.