Bakanlar için ilerleme raporu

Edinilen bilgiye göre, oluşturulan yeni Cumhurbaşkanlığı yapısında, henüz görev dağılımları yapılmasa da, kurul ve ofislerin nasıl çalışacağı netleşmeye başladı.



Yayınlanan kanun hükmündeki kararnamelerde yer alan ifadeler, partinin üst düzey kurmayları tarafından yorumlandı. Verilen bilgiye göre, çok başlı görüntü vermemek ve karmaşayı önlemek için ‘icraat takip sistemi’ oluşturulacak. Buna göre, her bakanlığın altı aylık ve bir yıllık yol haritası olacak. Bakanlıkların, belirlenen projeleri, verilen sürede yerine getirip getirmediği cumhurbaşkanlığında oluşturulan kurul ve ofisler aracılığı ile takip edilecek. Belli sürelerde Cumhurbaşkanı’na, Türkiye-AB ilişkilerinde olduğu gibi ‘ilerleme raporu’ niteliğinde raporlar sunulacak. Cumhurbaşkanı bu raporlara dayanarak, bakanlara uyarıyı yapacak.



