Bakanlar Albayrak ve Soylu iddialara böyle yanıt verdiler
YAŞ üyelerinin Anıtkabir ziyareti sırasında Bakanlar Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun omuz omuza çarpışması sosyal medyada çok konuşulmuştu. İki bakan o iddiaya şakalaşarak yanıt verdi.
YAŞ üyelerinin Anıtkabir ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanından geçerken omuz omuza çarpıştığı görüntü sosyal medyada çok konuşuldu. Hatta Soylu'nun Albayrak'a bilerek omuz attığı yorumları yapıldı.
Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programının açıklandığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelmeden birkaç dakika önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o iddialara şakalaşarak bu şekilde cevap verdi.
Kameraya yansıyan görüntüye göre iki bakan önce tokalaştı sonra ise Albayrak'ın omuz hareketi yapması dikkat çekti.