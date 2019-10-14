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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Bakanı Akar'dan harekat mesajı: Olabildiğince kısa zamanda tamamlamaya çalışacağız

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, ''Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız'' ifadelerinde bulundu

Hulusi Akar CHP’ye yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Akar şunları söyledi:

Mehmetçik Büyük bir kahramanlık ve başarıyla devam etmekte. Tarihine altın harflerle yazılacak faaliyetlere devam etmekte.

Halkın desteği bizim için bir moral motivasyon kaynağı olmakta.

Bu harekatı olabildiğince kısa bir zamanda tamamlamaya çalışacağız.

Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Herhangi bir koalisyon askerine zarar gelmemesi önlemleri almış durumdayız.

Bu harekatın hedefinde teröristler var.

DEAŞ ile hiçbir farkı yok. Hepsi terörist.

DEAŞ hapishanesine vardığımızda PKK’lıların YPG’lilerin oradaki DEAŞ’lılar kaçırdığını tespit ettik.

Bölgede herhangi bir terör koridoruna müsaade etmedik etmeyeceğiz.

Biz Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

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