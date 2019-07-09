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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.07.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Bakandan tepki: Hiçbir vicdan kabul edemez

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulmasına ilişkin, "Adli yılda Diyarbakır bir yargı merkezi, inşallah daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi. Bakan Gül ayrıca, "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı) Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın." dedi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Gül, tarihi İçkale'deki Valilik makamını ziyaret etti.

Burada Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüşen Gül, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin peygamberler, sahabeler şehri ve kadim medeniyetin önemli bir merkezi olduğunu söyledi.

Diyarbakır halkının her zaman hem bölgeye hem ülkeye çok büyük bir katma değer sağladığını vurgulayan Gül, Bölge Adliye Mahkemesinin Diyarbakır'da hizmete girmesi çerçevesinde gelinen noktayı bizzat görmek, bu konuda yargı mensupları, avukatlar ve vatandaşlarla buluşmak üzere kentte geldiğini söyledi.

Bakandan tepki: Hiçbir vicdan kabul edemez


Gül, ilgili kişilerle bu çalışmaları yerinde göreceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Adli yılda Diyarbakır bir yargı merkezi, inşallah daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecek. Bizler de ilgili arkadaşlarımızla eksiklikleri ve bu konuda gelinen noktayı yerinde göreceğiz. İnşallah mahkeme yargı alanındaki hizmetlere vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, talimatlarıyla, Diyarbakır'daki mahkemenin bu yıl hizmete alınması noktasında büyük destekleri oldu. İnşallah Diyarbakır halkı ve yargı camiamız için hayırlı, uğurlu olur." 

Vali Güzeloğlu da Bakan Gül'ü peygamberler ve sahabeler şehrinde ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirterek, bu ziyaretin çok değerli ve önemli olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'da kurulan Bölge Adliye Mahkemesinin kent ve bölge için çok önemli bir zenginlik olduğuna işaret eden Güzeloğlu, "Diyarbakır Adliyesi ve tüm birimleri için bugün hakikaten önemli bir gün. Sayın Bakanımızın Diyarbakır'a olan ilgisi ve sevgisi adliyenin fiziksel altyapısı ve aldığımız hizmetlerde çok önemli kazanımlar sağladı. Bu nedenle de Sayın Bakanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

PENDİK'TE HAMİLE KADINA SALDIRI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı) Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın." dedi

Şehir magandaları yol kesip, hamile kadının bulunduğu araca saldırdı
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