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    Bakan'dan maket radar uygulaması eleştirilerine yanıt

    İHA
    04.04.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

    İçişleri Bakanı Soylu, "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak" dedi.

    Soylu, alınacak 13 bin polis memurunun 3 bininin direkt trafiğe verileceğini açıkladı. 

    Soylu, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin ise, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

     

     

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    Etiketler: maket radar uygulaması , süleyman soylu , trafik polisi , NoMobil , gündem
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