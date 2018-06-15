Bakan'dan Kandil yorumu: Böcek yuvası

Bayram ziyareti kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün en önemli kampı olan Kandil’e yönelik yürütülen operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Daha önce de defalarca söyledik ve söyleyeceğiz.

Kandil bizim için özellikle terör örgütünün bir tarafta psikolojik, bir taraftan lojistik harekatını, bir taraftan da terör örgütünün uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalıştığı bir böcek yuvası. Şükürler olsun Fırat Kalkanı, aynı zamanda Zeytin Dalı ve iç güvenlik operasyonu yapan TSK, güvenlik birimlerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız hep birlikte büyük bir mücadele ve bu mücadelenin sonunda da hissedilir, bütün rakamlarıyla yansıyan bir başarı elde etmişlerdir. Kandil'deki bu böcek yuvası kalmıştır. İnanıyorum ki çok yakın zaman dilimi içinde buraya yönelik ve burada böcek yuvasının kalmamasına yönelik gerekli adım atılacaktır.

Milletimiz bu konuda rahat olsun, Artık Kandil’in sırası gelmiştir. Burada Kandil’i temizledikten sonra Türkiye’nin gerek sınır güvenliği, gerek PKK ile olan terörle mücadelesi olsun çok daha emin adımlarla sürdürülecektir. PKK terör örgütüne ve onu destekleyenlere bir darbe daha indirilecektir. Bu konuda çok rahatız. Bu operasyonlar bizim imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde rahat yapılacak operasyonlardır. Teknolojimiz, beşeri yeteneklerimiz ve operasyon kabiliyetlerimiz bunu ülkemiz ve milletimiz adına başarılabilecek düzeydedir. Artık Türkiye uzun yıllardan beri kendisini meşgul eden Kandil gibi bir dertten de kurtulacaktır. Allah milletimizi ve devletimizi güçlü kılsın. Güçlü olursanız bunu başarabilirsiniz. İnanıyorum ki milletimiz o günü görünce çok daha rahatlayacaktır. Doğu ve Güneydoğu’daki kardeşlerimiz de yıllardan beri Kandil’in ortaya koyduğu ve kendilerini rahatsız eden bu gidişattan kurtulmuş olacaktır. Bunun bölgede önemli bir rahatlık getireceğini söylemek isterim” dedi.