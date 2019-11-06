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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bakan’dan ıspanak açıklaması... Bol bol yıkayın

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Bakan’dan ıspanak açıklaması... Bol bol yıkayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak yedikten sonra hastanelere başvuranların sayısının 196 olduğunu açıkladı. Vatandaşlara uyarı da yapan Bakan Koca, “Özellikle yabani otlar ayrıştırılmalı ve sebzeler bol bol yıkanmalı” dedi.

ISPANAK yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikâyeti olanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu söyledi. Koca dün Meclis’te gazetecilere, İstanbul’da hastanelere başvuran 149 hastadan 21’inin tedavisinin devam ettiğini, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastaların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Koca, hastaların herhangi bir hayati, ciddi sorunu bulunmadığını da belirterek şöyle konuştu:

‘HAYATİ TEHLİKELERİ YOK’

“Burada esas bizim gördüğümüz, daha çok besin zehirlenmesi tablosuyla geldikleri ama ortak özelliği, ıspanak yedikleri şeklinde. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Burada temelde atropin benzeri etkinin daha çok görüldüğü; yani ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikâyetler... Bu çerçevede yabani bir takım otların karışımının olduğu düşünülüyor. Ciddi bir hayati tehlikesi yok ama vatandaşlarımızın özellikle yabani otları ayrıştırması ve sebzeleri bol yıkamasını öneriyoruz. Endişe edilecek bir durumun olmadığını da söyleyebilirim.” m ANKARA

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