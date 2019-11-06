Bakan’dan ıspanak açıklaması... Bol bol yıkayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak yedikten sonra hastanelere başvuranların sayısının 196 olduğunu açıkladı. Vatandaşlara uyarı da yapan Bakan Koca, “Özellikle yabani otlar ayrıştırılmalı ve sebzeler bol bol yıkanmalı” dedi.
ISPANAK yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikâyeti olanlarla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu söyledi. Koca dün Meclis’te gazetecilere, İstanbul’da hastanelere başvuran 149 hastadan 21’inin tedavisinin devam ettiğini, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastaların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Koca, hastaların herhangi bir hayati, ciddi sorunu bulunmadığını da belirterek şöyle konuştu:
‘HAYATİ TEHLİKELERİ YOK’
“Burada esas bizim gördüğümüz, daha çok besin zehirlenmesi tablosuyla geldikleri ama ortak özelliği, ıspanak yedikleri şeklinde. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Burada temelde atropin benzeri etkinin daha çok görüldüğü; yani ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikâyetler... Bu çerçevede yabani bir takım otların karışımının olduğu düşünülüyor. Ciddi bir hayati tehlikesi yok ama vatandaşlarımızın özellikle yabani otları ayrıştırması ve sebzeleri bol yıkamasını öneriyoruz. Endişe edilecek bir durumun olmadığını da söyleyebilirim.” m ANKARA
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