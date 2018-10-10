Bakan'dan Hürriyet'e özel açıklama: Sağlıkta aksamaya müsamaha yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil vakalar dışında ameliyatların durduğu iddialarıyla ilgili Hürriyet’e konuştu: “Birkaç üniversitenin yer yer sorun yaşadığı bilgisi vardı. Biz bakanlık olarak devreye girdik. Tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde tıbbi malzeme bulunamadığı gerekçesiyle ameliyatların durmadığını, bu konuda bir sıkıntı yaşanmaması için üniversite hastaneleriyle de temas kurduklarını açıkladı.
“Döviz kurlarındaki artış ameliyatları olumsuz etkiledi ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor” haberleri üzerine Hürriyet’e açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkânların tamamının seferber edildiğini vurguladı. Koca, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:
“Birkaç üniversitenin yer yer sorun yaşadığı bilgisi vardı. Bunlar tasarruf ve tedbir almak için konuyu iç yazışmaya dökebiliyorlar. Ancak biz bakanlık olarak devreye girdik. Üniversite hastaneleri hizmetlerini kendi bütçelerinden karşılıyorlar. Sağlık Bakanlığı olarak biz müdahil olamıyoruz. Sadece Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ilaç ve malzeme için ihale yapar, SGK da fiyat belirler. Biz piyasadaki duruma göre hareket ederiz. Bakanlık olarak gerekirse aradaki açığı bütçemizden karşılarız. Hastaları mağdur etmeyiz, edilmesine de müsaade etmeyiz.
MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ
Üniversitelerde yer yer sorun yaşandığı için bu yöntemi uygulayabilirler. Biz ilgili üniversitelerle görüştük. Bakanlık olarak devredeyiz. Mağduriyet söz konusu olamaz. Biz kimi zaman firmalarla görüşerek ciddi indirimler sağlıyoruz. Piyasada bu işi istismar etmek isteyenler var. Örneğin 6 ay önce 6 bin dolara verdikleri malzemeyi şimdi 10 bin dolara vermeye çalışıyorlar. Fırsatçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz.”
Bakan Koca yazılı açıklamasında da, “Tasarruf gerekçesiyle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün değil” dedi.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ: BİLGİ AMAÇLI
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği ise web sitesinde yayınladığı yazıda, “Ameliyatlar dahil sağlık hizmetlerinin sunumunda herhangi bir kesinti söz konusu değildir” açıklamasında bulundu. Haberlere konu olan yazının, bölümleri bilgilendirme amaçlı olduğu belirtildi.
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