Son dakika: Bakan'dan flaş açıklama: 4-5 bin civarında hakim ve savcı alacağız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Bakan'dan flaş açıklama: 4-5 bin civarında hakim ve savcı alacağız
GeriGündem Son dakika: Bakan'dan flaş açıklama: 4-5 bin civarında hakim ve savcı alacağız
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
06.08.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan'dan flaş açıklama: 4-5 bin civarında hakim ve savcı alacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İbni Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler" Zirvesi'ne katıldı. Gül, hakim ve savcı ihtiyacına vurgu yaparak, "Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" dedi.

Konuşmasında hakim ve savcı ihtiyacına vurgu yapan Gül, "Baktık ki cübbelerini giyip bu ülkenin anayasasına değil, ülke dışında farkı yerlerde emir alan hakim ve savcılar gördük. Devlet bu çizgiden çıkanlar tasfiye etti. Yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi. Sadece sayısal değil nitelik olarak da ciddi ihtiyacımız oldu. Yüzde 50 üzerinden 5 yıl ve altında hakim savcı tecrübemiz var. Yeni alınan arkadaşlarımızda yüzde 50 civarında hanım arkadaşlarımız daha fazla. Bizim temel arzumuz Avrupa'da kişi başına düşen hakim savcı sayısına ulamak. Bundan sonra 5 yıllık hedefimizde çok fazla hakim ve savcı sayısı ile karşılaşacağız" diye konuştu.

"Yılda yaklaşık 4-5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz"

Şu anda Türkiye'de 17 bin hakim savcı olduğunu vurgulayan Gül, "şu anda bin 300 hakim ve savcının atamasını yaptık. Bunlar 1 yıl eğitim sonrasında kura çekecekler. Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" ifadelerini kullandı.

"Hukuk fakültesinden mezun olan hemen noterlik sınavına girebilecek"

Mevcut noterlik sisteminde de değişikliğe gidileceğini vurgulayan Gül, "Şu anda noterlik sisteminde sıra 30 sene sonra geliyor. Bunun değişimine yönelik bir kanun değişikliği yaptık. Hukuk fakültesinden mezun olanlar hemen noterlik sınavına girebilecekler. 50 - 60 yaşlarında geliyordu noterlik sırası. Bunu sona erdireceğiz. Noter yardımcılığı getiriyoruz. Bu arkadaşlarımızı da yine hukuk mezunlarından seçeceğiz" diye konuşu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünyada ilk kez Kilis'te keşfedildi

Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu! İstanbul'da cani babaya linç girişimi

Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Bakan'dan flaş açıklama: 4-5 bin civarında hakim ve savcı alacağız