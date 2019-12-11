Bakan Yardımcısı aileleri uyardı: Çoğu platform 13 yaş altına uygun değil

Çocuklar arasında sosyal medya kullanımının çok yaygın olduğunu belirterek, “Çoğu platform 12-13 yaşın altındaki çocukların kullanımına çok da uygun değil” dedi. Sayan, aileleri Güvenli İnternet Hizmeti ile sunulan filtreleri kullanmaya davet etti. Güvenli İnternet Hizmeti verilişinin 9. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz ki çocuklarımız arasında sosyal medya kullanımı çok yaygın. O yüzden bilhassa video izleme, anlık mesajlaşma ve sosyal medya platformlarının yaş sınırlamalarına dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Çünkü çoğu platform 12-13 yaşın altındaki çocukların kullanımına uygun değil. Tabi bütün sorumluluğu ailelere yükleyemeyiz. Bu topyekûn mücadele edilmesi gereken bir konu. İnternet ortamında içerik üretenlerin ve interneti kullananların da büyük sorumlulukları var. İnternet içeriği üreten içerik sağlayıcılarının, içeriklere ortam sunan yer sağlayıcılarının, yasal sorumluluklarının yanında sosyal sorumluluklarının da farkında olarak çalışma yapmaları gerekiyor.

Tüm bunların yanında bizler de evlatlarımızı internetin zararlı her türlü içeriğinden korumak için çalışıyoruz.

Bunun için de BTK tarafından Güvenli İnternet Hizmeti ile sunulan filtreler, sizi adeta bir kalkan gibi zararlı tüm içeriklerden koruyor. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi almak için kullandığınız internet servis sağlayıcınıza veya BTK’ya başvurabilirsiniz.”