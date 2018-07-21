Bakan yardımcılıklarına atama yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı. Bakanlıkların bakan yardımcılığı görevlerine atanan isimler şu şekilde;
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı.
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