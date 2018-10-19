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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fatma AKSU/GAZİANTEP
19.10.2018 - 08:05, Son Güncelleme:

Bakan Varank’tan öğrencilere: “Medeni Hukuk” sınavından ekstra 10 puan

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Bakan Varank’tan öğrencilere: “Medeni Hukuk” sınavından ekstra 10 puan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 2018–2019 Akademik Yılı açılışında Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin “Medeni Hukuk” dersine girdi. Sıraya oturup öğrencilik yıllarını yad eden Bakan Varank, öğrencilere Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde“İdare Hukuku”ndan kalmıştım” itirafında bulundu. Kürsüye çıkan Varank “Bizim çok iyi, usul bilen hukukçulara ihtiyacımız var. Hocaya da rica edeceğim, sınavda da ekstra size bir 10 puan versin” dedi.

Üniversitenin yeni akademik yılı açılışında konuşan Bakan Varank şunları söyledi: “ TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin üst sıralara yükselmesi, Üniversitemizin doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesidir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, işadamlarımızın kurdukları vakıflar aracılığıyla, eğitime yatırım yapmaları hem çok kıymetlidir hem de ileri görüşlülüğün bir göstergesidir. Çünkü ileriyi gören yatırımcı bilir ki, eğitim alanında yapılan her yatırım, geleceğimizi inşa edecek kaliteli insan sermayesine yapılan yatırımdır” dedi.

CEMAL KALYONCU’DAN ÖĞRENCİLERİNE: KENDİNİZE GÜVENİN

Açılış töreninde konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da Ar-Ge çalışmaları yapan, patent üreden nitelikli bir öğretim kurumu haline gelen ve öğrenci mevcudunun 10 yılda 10 bine ulaşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Türkiye’de en hızlı iş bulan mezunlar arasında ilk 10’da olduğunu söyledi.

Bakan Varank’tan öğrencilere: “Medeni Hukuk” sınavından ekstra 10 puan


Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 2023 ve 2071 Vizyonuna yakışır bir şekilde, Beşeri Bililer Başta olmak üzere, Bilim ve Teknoloji odaklı bir yapılanma içinde olduğuna vurgu yapıp, öğrencilere “Üniversite yılları, hayata dair planlar yaptığınız, İyi Kararlar almanız gereken yıllardır. Bu dönemi çok iyi değerlendirin. Hayatınızın en güzel yıllarını burada yaşayacaksınız. Burada öğrendiğiniz her şey kendiniz için, aileniz için, ülke ve insanlık için çok önemlidir. Üniversite hayatınız boyunca toplumsal sorumluluk sahibi olmayı ve analitik düşünmeyi öğreneceksiniz. Doğru karar almayı, işinizi severek yapma becerilerini
kazanacaksınız. Kendinize güvenin! Etik değerlere ve manevi değerlerimize sahip çıkın” diye seslendi.

MEHMET ŞİMŞEK MÜTEVELLİ HEYETİNDE

Tören sonunda Rektörlük görevini Prof. Dr. Edibe Sözen devralırken, Üniversitenin mütevelli heyeti üyelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni mütevelli heyeti üyeleri arasında dikkat çeken isimler arasında eski Maliye bakanlarından Mehmet Şimşek, eski rektör Tamer Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından Hüseyin Besli gibi isimler yer aldı.

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