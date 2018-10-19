Bakan Varank’tan öğrencilere: “Medeni Hukuk” sınavından ekstra 10 puan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu yıl kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 2018–2019 Akademik Yılı açılışında Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin “Medeni Hukuk” dersine girdi. Sıraya oturup öğrencilik yıllarını yad eden Bakan Varank, öğrencilere Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde“İdare Hukuku”ndan kalmıştım” itirafında bulundu. Kürsüye çıkan Varank “Bizim çok iyi, usul bilen hukukçulara ihtiyacımız var. Hocaya da rica edeceğim, sınavda da ekstra size bir 10 puan versin” dedi.
Üniversitenin yeni akademik yılı açılışında konuşan Bakan Varank şunları söyledi: “ TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin üst sıralara yükselmesi, Üniversitemizin doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesidir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi örneğinde olduğu gibi, işadamlarımızın kurdukları vakıflar aracılığıyla, eğitime yatırım yapmaları hem çok kıymetlidir hem de ileri görüşlülüğün bir göstergesidir. Çünkü ileriyi gören yatırımcı bilir ki, eğitim alanında yapılan her yatırım, geleceğimizi inşa edecek kaliteli insan sermayesine yapılan yatırımdır” dedi.
CEMAL KALYONCU’DAN ÖĞRENCİLERİNE: KENDİNİZE GÜVENİN
Açılış töreninde konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da Ar-Ge çalışmaları yapan, patent üreden nitelikli bir öğretim kurumu haline gelen ve öğrenci mevcudunun 10 yılda 10 bine ulaşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Türkiye’de en hızlı iş bulan mezunlar arasında ilk 10’da olduğunu söyledi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 2023 ve 2071 Vizyonuna yakışır bir şekilde, Beşeri Bililer Başta olmak üzere, Bilim ve Teknoloji odaklı bir yapılanma içinde olduğuna vurgu yapıp, öğrencilere “Üniversite yılları, hayata dair planlar yaptığınız, İyi Kararlar almanız gereken yıllardır. Bu dönemi çok iyi değerlendirin. Hayatınızın en güzel yıllarını burada yaşayacaksınız. Burada öğrendiğiniz her şey kendiniz için, aileniz için, ülke ve insanlık için çok önemlidir. Üniversite hayatınız boyunca toplumsal sorumluluk sahibi olmayı ve analitik düşünmeyi öğreneceksiniz. Doğru karar almayı, işinizi severek yapma becerilerini
kazanacaksınız. Kendinize güvenin! Etik değerlere ve manevi değerlerimize sahip çıkın” diye seslendi.
MEHMET ŞİMŞEK MÜTEVELLİ HEYETİNDE
Tören sonunda Rektörlük görevini Prof. Dr. Edibe Sözen devralırken, Üniversitenin mütevelli heyeti üyelerinde de değişikliğe gidildi. Yeni mütevelli heyeti üyeleri arasında dikkat çeken isimler arasında eski Maliye bakanlarından Mehmet Şimşek, eski rektör Tamer Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanlarından Hüseyin Besli gibi isimler yer aldı.
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