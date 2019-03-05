Bakan Varank açıkladı: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." ifadesini kullandı.
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye’nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.
Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Eskişehir’de iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda da bu konuya değinen Bakan Varank şunları söyledi:
"Bir saat kadar önce arkadaşlarımız bana bir haber getirdi. Biliyorsunuz Türkiye’nin 20 yıllık hayali, bir Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması hayali vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk. Çalışmalarımıza büyük bir şevkle başladık. Hatta Türkiye’nin milli uzay programını oluşturmak üzere çok başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bugün öğrendik ki CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor. Ben tabi bunun takdirini siz değerli misafirlerimize bırakmak istiyorum. Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz, onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla inşallah ilerleyeceğiz."
Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.— Mustafa Varank (@varank) 5 Mart 2019
Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak.
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