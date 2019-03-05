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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA - DHA
05.03.2019 - 18:27, Son Güncelleme:

Bakan Varank açıkladı: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

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Bakan Varank açıkladı: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye’nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.

Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank açıkladı: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Eskişehir’de iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda da bu konuya değinen Bakan Varank şunları söyledi:

"Bir saat kadar önce arkadaşlarımız bana bir haber getirdi. Biliyorsunuz Türkiye’nin 20 yıllık hayali, bir Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması hayali vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk. Çalışmalarımıza büyük bir şevkle başladık. Hatta Türkiye’nin milli uzay programını oluşturmak üzere çok başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bugün öğrendik ki CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor. Ben tabi bunun takdirini siz değerli misafirlerimize bırakmak istiyorum. Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz, onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla inşallah ilerleyeceğiz."


 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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