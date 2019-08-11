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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.08.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Bakan Turhan'dan Kurban Bayramı mesajı

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Bakan Turhan'dan Kurban Bayramı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bayramların sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günler olduğunu belirterek, aile bağlarının daha çok güçlendiği bu müstesna günlerde bayram coşkusunun gönülleri şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni etti.

Bakan Turhan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, küskünlerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, insanların sevdiklerine kavuştuğu bir bayramın daha milletçe idrak edildiğini belirterek, "Bu vesileyle Mübarek Kurban Bayramı'nızı en kalbi dileklerimle kutluyor, ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Bayramın bütün yaraları sarmak için vesile ve fırsat olduğunun unutulmamasını isteyen Turhan, şöyle devam etti:

"Çünkü bayramlar kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesi için fırsattır. Bayramlar, sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı günlerdir. Ancak aile bağlarının daha çok güçlendiği müstesna günlerde bu güzel bayram coşkusunun gönüllerimizi şenlendirmesini, yollarda yapılacak hatalarla ocakların sönmemesini temenni ediyorum."

Seyahat ederken trafik kurallarına azami derecede riayet ederek, daha dikkatli daha duyarlı olunması, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Turhan, "Bu duygularla aziz milletimizin, mübarek Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla’dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

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