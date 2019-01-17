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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM - ANKARA
17.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bakan Turhan açıkladı: 30 kişi kazada 25 kişi eceliyle

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Bakan Turhan açıkladı: 30 kişi kazada 25 kişi eceliyle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı süresince 30 kişinin iş kazaları sebebiyle, 25 kişinin de doğal ölümler sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun İstanbul Havalimanı’ndaki iş kazaları ile ilgili soru önergesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün, havalimanının yapımından sorumlu İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort. Tic. İşletmesi’nden aldığı bilgilerle yanıtladı. İstanbul Havalimanı inşaatı süresinde 200 bin 460 kişinin şantiyede çalıştığını ve proje başından itibaren 244 milyon 690 bin 364 adam saat çalışma yapıldığını belirten Bakan Turhan, “Bu süre çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen 30 kişi iş kazaları sebebiyle, 25 kişi de doğal ölümler sonucu hayatını kaybetti. Doğal nedenlerle meydana gelen ölümler işyerinden ve işverenden kaynaklanmamaktadır” dedi. Bakan Turhan’ın açıklamasına göre, ‘ihmal ve kusurlar’ ile ölüm nedenlerinden bazıları şöyle:

TEDBİRSİZLİK AŞIRI HIZ, ŞERİT İHLALİ

“Yasak olduğu halde göle aşırı yaklaşma, tedbirsizlik dikkatsizlik / Döküm sahasında güvensiz alanda durması / Damperin hareketi sırasında vücudunu damper ile şasi arasına sokması / Döküm sahasında güvensiz alanda durması / Karayolunda aşırı hız ve dikkatsizlik / Uygun olmayan elektrik kablosu kullanılması / Sabotaj / Çalışanın çalışma bölgesinde, güvenli iş ekipmanlarını kullanmayarak, kalıp üzerine tırmanarak çalışma yapması / Alt işveren tarafından bölge işaretlenmesinin yapılmaması ve yeterli önlem alınmaması/ Hız ihlali, şerit ihlali / Toplu koruma önlemlerinin söküldükten sonra yerine takılmaması / Çalışanın kendisini yaşam hattına veya güvenli bir ankreaj noktasına bağlamaması, bireysel ihlal, mevcut kişisel koruyucu donanımın lanyartlarını kullanmama (genel vücut travması)/ Vinç operatörünün malzemeyi uygun taşımaması.”

382 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VAR

Bakan Turhan, havalimanı projesiyle ilgili şu bilgiler de aktardı:

“İşçilerin çalışma olanaklarına ilişkin olarak, yasa gereği 130 iş güvenliği uzman olması gerekirken 382 iş güvenliği uzmanı bulunmakta ve bu sayı, yasanın öngördüğünün 3 katıdır. 42 işyeri hekimi olması gerekirken 47 işyeri hekimi ve 26 diğer sağlık personeliyle birlikte, 168 adet paramedik, ATT, hemşire, laborant, odyometrist, radyoloji teknikeri ve diğer branşlarda da görevlendirilen sağlık personel ile hizmet verilmektedir. Proje başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye İSG İşe Başlama Eğitimi verildi ve aynı süre zarfında toplamda 1 milyon 102 bin 374 kişi bazlı eğitim gerçekleştirildi. Projede şoförlere ‘güvenli sürüş eğitimleri’ verildi. Eğitim verilen şoför sayısı 21 bin 562 kişidir. Günde ortalama 100 bin kişilik yemek çıkarıldı. İGA’daki toplam yemekhane sayısı 130’dur.”

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