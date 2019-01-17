Bakan Turhan açıkladı: 30 kişi kazada 25 kişi eceliyle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı süresince 30 kişinin iş kazaları sebebiyle, 25 kişinin de doğal ölümler sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun İstanbul Havalimanı’ndaki iş kazaları ile ilgili soru önergesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün, havalimanının yapımından sorumlu İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort. Tic. İşletmesi’nden aldığı bilgilerle yanıtladı. İstanbul Havalimanı inşaatı süresinde 200 bin 460 kişinin şantiyede çalıştığını ve proje başından itibaren 244 milyon 690 bin 364 adam saat çalışma yapıldığını belirten Bakan Turhan, “Bu süre çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen 30 kişi iş kazaları sebebiyle, 25 kişi de doğal ölümler sonucu hayatını kaybetti. Doğal nedenlerle meydana gelen ölümler işyerinden ve işverenden kaynaklanmamaktadır” dedi. Bakan Turhan’ın açıklamasına göre, ‘ihmal ve kusurlar’ ile ölüm nedenlerinden bazıları şöyle:
TEDBİRSİZLİK AŞIRI HIZ, ŞERİT İHLALİ
“Yasak olduğu halde göle aşırı yaklaşma, tedbirsizlik dikkatsizlik / Döküm sahasında güvensiz alanda durması / Damperin hareketi sırasında vücudunu damper ile şasi arasına sokması / Döküm sahasında güvensiz alanda durması / Karayolunda aşırı hız ve dikkatsizlik / Uygun olmayan elektrik kablosu kullanılması / Sabotaj / Çalışanın çalışma bölgesinde, güvenli iş ekipmanlarını kullanmayarak, kalıp üzerine tırmanarak çalışma yapması / Alt işveren tarafından bölge işaretlenmesinin yapılmaması ve yeterli önlem alınmaması/ Hız ihlali, şerit ihlali / Toplu koruma önlemlerinin söküldükten sonra yerine takılmaması / Çalışanın kendisini yaşam hattına veya güvenli bir ankreaj noktasına bağlamaması, bireysel ihlal, mevcut kişisel koruyucu donanımın lanyartlarını kullanmama (genel vücut travması)/ Vinç operatörünün malzemeyi uygun taşımaması.”
382 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VAR
Bakan Turhan, havalimanı projesiyle ilgili şu bilgiler de aktardı:
“İşçilerin çalışma olanaklarına ilişkin olarak, yasa gereği 130 iş güvenliği uzman olması gerekirken 382 iş güvenliği uzmanı bulunmakta ve bu sayı, yasanın öngördüğünün 3 katıdır. 42 işyeri hekimi olması gerekirken 47 işyeri hekimi ve 26 diğer sağlık personeliyle birlikte, 168 adet paramedik, ATT, hemşire, laborant, odyometrist, radyoloji teknikeri ve diğer branşlarda da görevlendirilen sağlık personel ile hizmet verilmektedir. Proje başından 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan süreçte 200 bin 710 kişiye İSG İşe Başlama Eğitimi verildi ve aynı süre zarfında toplamda 1 milyon 102 bin 374 kişi bazlı eğitim gerçekleştirildi. Projede şoförlere ‘güvenli sürüş eğitimleri’ verildi. Eğitim verilen şoför sayısı 21 bin 562 kişidir. Günde ortalama 100 bin kişilik yemek çıkarıldı. İGA’daki toplam yemekhane sayısı 130’dur.”
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