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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.03.2019 - 23:08, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa

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Bakan Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ziyaret ettiği İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaptığı konuşmada, CHP’nin belediye meclis üyesi adayları arasında PKK’lı isimlerin bulunduğunu söyledi. Bu açıklamadan sonra CHP’nin il, ilçe yöneticileriyle Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal’ın açıklama yapmamasına tepki gösteren CHP’li üç belediyle meclis üyesi, partilerinden istifa etti. İstifacılardan Meclis Üyesi Şeref Balbay, "Yöneticiler ve aday, sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında geçen 11 Mart’ta İzmir’in Bayraklı ilçesinde miting yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasında CHP’nin Bayraklı Belediye Meclis üye aday listesinde PKK’lı isimlerin de bulunduğunu ileri sürdü. Süleyman Soylu’nun bu açıklamasına CHP’li yöneticilerden cevap gelmemesi partide istifalara neden oldu. CHP’li belediye meclis üyeleri Şeref Balbay, Mustafa Karaman ve Ali Şenay 13 Mart’ta partilerinden istifa etti. İstifacı üyeler, adına açıklama yapan Şeref Balbay, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitingde CHP listelerinde PKK adına para toplamış, içeride yatmış isimler olduğunu söyledi. PKK ile iş birliği yapılıyor iddiasına karşılık ne ilçe başkanı, ne il başkanı ne de belediye başkan adayı cevap vermedi. Biz de buna tepki olsun diye partiden istifa ettik. Bizi istifa ettikten sonra arayanlar oldu. Ancak bizi aramaları değil, iddialara kamuoyu önünde cevap vermeleri gerekirdi. Sessiz kalarak kabullendiler. Böyle bir kabullenmeyi biz kabullenmedik."

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