Bakan Soylu'dan taciz iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması: Elimizde öyle bir belge var ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiș Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Yasa dışı gösterideki taciz iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek." diye konuştu.

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

DEFALARCA UYARILARA RAĞMEN KARGA TULUMBA ALDILAR, ORAYA KOYDULAR

''Geçen gün Ankara'da Sakarya Caddesi'nde polisimiz, orada kanunsuz eylem yapan ve defalarca nezaketen; videosunu da yayımladık. Görmek istemeyenler bir kez daha baksınlar. Defalarca uyardık "Kardeşim eyleminizden vazgeçin" denilmesine rağmen, bütün uyarıları yaptıktan sonra, bizim karga tulumba dediğimiz metodla oradaki polislerimiz de karga tulumla aldılar oraya koydular.

HEMEN KLAVYELERİNE SARILDILAR

Terör örgütünü her fırsatta destekleyenler, FETÖ ile sosyal medyada ortaklık yapanlar, zihinlerinde bu ülkedeki güvenlik kuvvetlerine her zaman kendisine düşman görenler hemen klavyelerine sarıldılar.

Bir fotoğraf üzerinden yani oradaki direnci oradaki bu bütün uyarılara uymayan, polisimizin ortaya koyduğu sabra karşılık hem o direnci gösterip hem de kontrolsüz bir takım hareketler ortaya koymaya çalışınca, üç dört arkadaşımız karga tulumba aldı koydu gitti.

"HODRİ MEYDAN"

Şimdi size bir şey söyleyeyim. Allah bize milletimizi yanıltma fırsatını vermesin. Gerek jandarma teşkilatı, gerekse emniyet teşkilatı bunları iddia olarak söylüyorum. Kendi teşkilatında yanlış yapan kimseyi bırakmamıştır. Hodri meydan... Burada bu teşkilatlar disiplini ön gördükleri için bu mekanizmayı bir gün bile aksatmazlar.

"PABUÇ BIRAKACAK DEĞİLİZ"

Günlerdir bir mensubumuzu tacizci diye niteleyerek; ailesi, çoluğu çocuğu, etrafı, arkadaşları, yeğenleri olan bir kardeşimizi tacizci diye niteleyerek, sabahtan akşama kadar felç etmeye çalışan ve bunu TBMM'nin gazi çatısı altına getirip aynı hakaretleri ortaya koyanlara pabuç bırakacak değiliz.

"ELİMİZDE ÖYLE BİR BELGE VAR Kİ..."

Bir hodri meydan daha yapıyorum. Mahkemede görüşeceğiz. Bu konuda elimizde öyle bir belge var ki, bu konunun arkasında duranlar ve bizim evladımıza 'tacizci' diyen alçaklar gereğini görecektir. Öyle bir belge var elimizde. Ömrümüzde hiç boş konuşmadık. Yanlış işlerin arkasında da durmamak için dua ettik.

"KINIYORUM, YAZIKLAR OLSUN"

Ömrü Türkiye'yi satmakla meşgul olan adamların peşine takılanları da kınıyorum. Tamamını kınıyorum, yazıklar olsun.

"MAHKEMEDE SONUNA KADAR HESAPLAŞACAĞIZ"

Bu çocuklar şehit olacaklar, 12 /12, 12 / 24 çalışacaklar. Jandarmamız, polisimiz büyük bir mücadeleyi ortaya koyacak. Öteki taraftan da üç beş tane klavye yobazının saldırısına maruz kalacaklar. Esas taciz budur. Çok net bir şekilde söylüyorum. Hadi; mahkemede sonuna kadar hesaplaşacağız. O belgeyle beraber ablası DHKP-C, babası FETÖ'den ihraç, kendisi TAYAD'lı. Yani aşırı sol; güya cezaevinde bulunanları savunan derneğin temsilcisi. Ve oraya sürekli eylem için gelmiş; aynı zamanda kendisi ilahiyat fakültesi öğrencisi. Allah'ını severseniz bu ne perhiz ne lahana turşusu? Nelerle uğraştığımıza bakar mısınız?

Bunun için hem işlerimizi doğru düzgün yapacağız. Doğru düzgün yaptığımız işlerde birbirimize sahip çıkacağız. Eksik yapan, aksak yapan varsa da gereğini yerine getireceğiz. Çünkü bu devlet ve bu milletin geleceği hepimizden önemlidir.

JANDARMA'YA 27 BİN PERSONEL ALINACAK

Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımı planlanıyor.

2018 yılında PKKya yönelik operasyonlar sonucu 1292 sığınak ve barınak imha edilerek 1380 terörist etkisiz hale getirildi.

BÜTÜN DETAYLARI PAYLAŞAMIYORUM

Şunu herkes bilsin bu alelade bir vaizin aklı değildir. Bunun arkasında son derece profesyonel bir akıl vardır. Mücadele devam ettiği için bütün detayları paylaşamıyorum. Bu tamamen bittikten sonra yazacağımız kitaplar, anlatılacak gerçekler herkesi hayrete düşürecektir. Bu şeytanın bilmediğini bilen bir grupla, terörist yapısıyla karşı karşıyayız.

Ve bu konuda özellikle FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılığımızın artarak devam etmesi milletimize güven teşkil edecektir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Arkadaşlarımız şöyle düşünmeliler; adam Doğu'dan girdi Van'dan Ağrı'dan girdi... Adam Hatay'dan girdi. Adam Şırnak'tan girdi. Bunun Batı'ya gitmesinin sağlanması terör örgütlerinin aldığı paranın bir mislinin daha cebine girmesi anlamına geliyor. Bu paket programdır, turizm programları gibidir. Turizm paketleri nasılsa göçmen kaçakçılığıyla ilgili paket programları da aynıdır.

GÜÇLERİ VAR MI? YOK...

Biliyorsunuz dönem dönem güvenlik kuvvetlerine, mücadele ettiğimiz gruplar, teröristler, teröristlerin destekçileri, onların moral vericileri; Meclis'te dahil olmak üzere ciddi bir şekilde attığımız her adımda, bu adımı kısıtlama, Türkiye'yi yine o karmaşık günlere dönüştürebilmek için ciddi bir şekilde mücadele etmektedirler. Bunu görüyoruz, güçleri var mı? Yok. Ama sinek küçüktür mide bulandırır.''



