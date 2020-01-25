Elazığ'da deprem... Bakanlar deprem bölgesindeki son gelişmeleri paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, "Aynı anlayışla göçük altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çaba sarfediyoruz. Burada iki vatandaşımızın sesine ulaşabildik. Tibbi müdahale de yapılabildi. Umarım kısa sürede güzel haber gelecek. 15 bin vatandaşımız misafir ediliyor. 5 bine yakın çadır kuruldu. Battaniye sevkiyatı sürüyor. Yardım yapmak isteyenleri de AFAD üzerinden yönlendiriyoruz. Bazı kamu ve kuruluşlar yardım toplamak talebinde buluyorlar. Bunu da çok makul bulmuyoruz. İhtiyaçların ne olduğunu ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı olmaması için yönetmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Borsalar Birliği 40 TIR çıkardı.



"İNCİNDİĞİMİZ TARAFLAR VAR"



Bütün bunları gerçekleştirirken kaymakamlarımız köyleri tek tek gezip ne ihiyaç varsa her birini sağlıyoruz. Aş evlerinde sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra AFAD ve Kızılay'ımıza yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımız var. Cumhurbaşkanlığımız AFAD'ı yetkilendirdi ve gerekli açıklama yapıldı. İncindiğimiz taraflar, eksik yanlarımız muhakkak var. Büyüklüğünü, şiddetini bilmediğimiz bir durumla karşı karşıyaydık. Ama bütün arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şu anda 26 saat oldu. 26 saat içerisinde enkaz altından alabileceğimizi almaya çalıştık ve Türkiye'ye doğru bilgi aktarmaya çalıştık.



"KONUYU SİYASALLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Kışın Elazığ ve Malatya'nın en soğuk zaman dilimi içerisindeyiz. Vatandaşımıza bir şey hissettirmemek adına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üzücü olan şu bu konuyu siyasileştirmeye çalışıyorlar. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var. Tahammül edeceğiz, vatandaşlarımızla bu sıkıntıyı aşacağız. Milletimize müteşekkiriz. Bir kısmı hariç. Sosyal medyada manipülasyon yapanlar. Bu zor günde hep beraber atlatmak istiyoruz. Çözün Allah'tır bizler gayet gösteriyoruz. Burada hem doğaya hem de desteğe ihtiyacımız var. Bu mesele bir noktaya gelene kadar da Cumhurbaşkanımız, buradan ayrılmama talimatı verdi. Bizler içinde bu bir şereftir.



SOSYAL MEDYADA MANİPÜLASYON



Gerekli merciler ilk dakikadan itibaren harekete geçtiler. Tespitlerini yaptılar. Eğer yurt dışındalarsa işlemleri başlatırız. Ülkeye giriş yaptıklarında da hukuki işlemleri gerçekleştiririz.



SAĞLIK BAKANI KOCA: TEMENNİMİZ ANNEYİ 1-2 SAAT İÇİNDE KURTARMAK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından çıkarılan 2.5 yaşındaki bebek ve kurtarma çalışmaları devam eden anneyle ilgili olarak "2,5 yaşındaki çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu iyi. Annesinin canlı olunduğu ama babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Annenin genel durumu iyi. Serum takılarak beslenme ve ilaç ihtiyaçları gerçekleştirildi. Temennimiz 1-2 saat içinde annesini de kurtarmak. AFAD ve diğer kuruluşlarla birlikte yoğun bir gayretle çalıştığını görüyoruz. Milletimizin başı sağolsun" dedi.



BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, "Biz de hasar tespit çalışmalarını başlattık. 71 kişiyle 21 ekip alt yapı hasar çalışması yapıyor. Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge'de 25 konut yıkık, ağır hasarlı 418, orta hasarlı, 4 bina ve adliye, az hasarlı 199 bina tespiti yaptık" dedi.