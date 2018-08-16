Bakan Soylu'dan önemli uyarı: Bir tane alan bile terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu'dan önemli uyarı: Bir tane alan bile terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır
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16.08.2018 - 10:31, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan önemli uyarı: Bir tane alan bile terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni’ne katıldı. Bakan Soylu, 'Alınan tek bir dal kaçak sigara bile terör örgütünün değirmenine su taşımaktadır. Kimse kusura bakmasın' dedi.

İşte Soylu’nun burada yaptığı konuşmadan satır başları:

PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin 1,5 milyar dolar olduğunu ifade etmiştim. Kaçak sigaralarının da PKK’nın elinden geçtiği biliyoruz. Alınan her bir dal sigara bile terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır kimse kusura bakmasın.

Zehiri gelişmiş laboratuvarlarda üretiyorlar. Bunun da doğal güzergahı bizim güzel ülkemizden geçiyor. Geçerken de maalesef bir kısmında bizim ülkemiz hedef oluyor. Avrupa’da yasal hassasiyet de zayıf. Laboratuvarları gelişmiş Avrupa’nın ama kanunları geri kalmış. Her konuda birlik olan Avrupa bu konuda birlik olamıyor. Uyuşturucuyu özgürlük normları için sıkıştırmaya çalışıyorlar. Cezalar ve uygulamalar farklı farklı.

Bizde cezalar onlara göre çok daha ağır. ABD’nin Afganistan’a müdahale ettiği yıl olan 2002’de haşhaş ekim alanı 17 bin hektardı. 2017 yılında ise üretim alanı tam 328 bin hektara çıkmıştır.

Uyuşturucu meselesi dünyanın üzerine bir çığ gibi gelmektedir. Ancak dünya halen havaya bakıp ıslık çalmaktadır.

Beni bağışlasınlar teşbihte hata olmaz. Biz olmasan Avrupa’da ayık gezen genç olmayacak. Buradan nakledileceklerin önemli bir bölümünü engellemeye çalışıyoruz.

Benim tecrübemi paylaşayım: Kimseden bize fayda yok. Uyuşturucu konusunda kendi göbeğimiz kendimiz kesmeliyiz.

Şu anda Türkiye’de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var. 57 bin kişi…

Terör örgütlerinin yegane varlık sebebi uyuşturucu ticaret olacaktır. Bununla topyekun mücadele etmek zorundayız.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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