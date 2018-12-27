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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
27.12.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan önemli mesajlar

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Bakan Soylu'dan önemli mesajlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Niğde Polis Eğitim Merkezinde(POMEM) eğitimlerini tamamlayan 774 özel hareket polisinin mezuniyet törenine katıldı. Soylu, yeni mezun özel harekat polislerine seslenerek, "İyi polis olacaksınız, iyiliği savunmak için varsınız" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitim ve Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu’nda düzenlenen törene mezun olan polislerin aileleri ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Soyludan önemli mesajlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törende yaptığı konuşmada, Türkiyede terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve bitme noktasına geldiğini söyledi. Bakan Soylu, "Birilerinin 15 Temmuz sevdası hem içeride hem dışarıda bitmedi. Bu milleti hiç anlayamıyorlar. Türkiyenin eski Türkiye olmadığına, tehditlerle, darbelerlerle, döviz operasyonlarıyla sarsılmayacağına bir türlü inanmıyorlar. Ekonomimize, siyasetimize, birliğimize saldırdılar hiç usanmadılar ama birliğimizle, imanımızla bertaraf ettik. Ahlaklı, vatanına devletine bağlı evlatlarımızın gücüyle, bertaraf ettik. Türkiye bugün, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKPC ile mücadelesini sürdürmekte ve bitirme aşamasına getirmiştir" dedi.

Bakan Soylu, yeni mezun özel hareket polislerine seslenerek, şunları söyledi:

"İyi polis olacaksınız, iyiliği savunmak için varsınız. Her biriniz yaklaşık 30 kişi arasından seçildiniz. Bunun hakkını vermelisiniz. Sırada bekleyen on binlerce özel harekat polisi olmak isteyen adaylar var. Siz iyi olmazsanız biz dünyada hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Size kısa bir soru sormak, cevabını da sizin ağzınızdan duymak isterim. Niğde POMEMden mezun olan özel harekatçılar iyi polis olmaya hazır mısınız?. Vatanı, bayrağı, devleti, milleti, vatandaşın malını, canını namusunu korumaya hazır mısınız? Ay yıldızlı bayrak nerede dalgalanırsa orada görev yapmaya hazır mısınız? Şehadete yürümek gerektiğinde koşmaya hazır mısınız? Allah sizleri yetiştirenlerden razı olsun. Bu makamlar gelir geçer. Asla hukuktan, vicdandan, annelerinizin, babalarınızın size öğrettiklerinden sapmayın. Hukuk dışı, kanun dışı işlerin içinde olmayın. Silahın gücüne asla kapılmayın. Karşımda gördüğüm güçlü iradenizden hiçbir zaman ayrılmayın.

Bugün yemin eden Özel Harekat Teşkilatı’na katılan, duruşları asalet olan, cesaretlerini asil milletimiz ile buluşturan özel harekatçılar, arkadaşlarınızı bazen 3 bin metrede bir üst bölgesinde, bazen bir operasyonda ölüme atlayarak, ülkenin bütünlüğüne gelebilecek bir felaket varsa önce kendini feda eden arkadaşlarınızla, Doğu Anadoluda Güneydoğu Anadoluda her noktaya kadar dağların tepelerine kadar hep karşılaştık. Ben onlarda her zaman bayrağa sağdık, vatanına sağdık, bulunduğu toprak parçasını korumaya yemin etmiş aslanlar gördüm. Allah sizi muzaffer etsin."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödüllerini vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu tören sonunda Niğdeden ayrıldı.

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