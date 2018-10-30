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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.10.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

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Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında önemli açıklamalar yapıyor.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Dünyanın dört bir yanından turist yağıyor. Bu da bizim kırsala yoğun operasyonlarımız ve oluşturduğumuz alan baskıları sayesinde gerçekleşiyor. Ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde jandarmamızın, polis özel harekatımızın birlikte gerçekleştirdiği operasyonlarda, cumhurbaşkanımızın 'kesintisiz operasyon' talimatı çerçevesinde bütün bunlar gerçekleşiyor.

Bu başarıyı sahadaki kahramanlarımız, şehit ve gazilerimizin fedakârlığı sayesinde başardık.

91 bin 197 PKK operasyonu, 38 bin 725 FETÖ operasyonu, DEAŞ'a yönelik ise 2 bin 483 operasyon yapıldı.

1451 PKK'lı, 40 da aşırı terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

113 lider kadrodan etkisiz hale getirildi. 132 PKK'lı aileleriyle beraber irtibat kurmak suretiyle ikna edildi, silah bıraktırılıp adaletin önüne çıkartıldı.

Örgütün içerisindeki koparabilme oranımız çok daha yüksek orana ulaştığını beyan etmek isterim.

TUNCELİ'DE DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Tunceli'de iki askerimizin şehadetiyle ilgili bir takım değerlendirmeler, yanlış bilgilendirmeler ortaya konuldu. Ve işin esası da hakikaten maalesef bazen basın yayın organları vasıtasıyla, bazen de sosyal medya vasıtasıyla hemen hemen herkesin bilgi sahibi olduğu bir karmaşıklık yaşıyoruz.

Bazı hususları paylaşmak istiyorum. 26 Ekim 2018'de acı bir haber aldık. Terörle mücadele operasyonu faaliyeti esnasında gencecik iki kahramanımız hipotermi sebebiyle şehit olması, hem bizlerde toplumun her kesiminde vatandaşımızda derin üzüntü yarattı.

Bu mücadelede şehit vermiyor muyuz? Veriyoruz. Gazilerimiz yok mu? Varlar. Onları ziyaret ediyoruz. Ziyaret ettiğimizde yaptığımız görevin ne olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Peki sahaya gittiğimizde o gencecik evlatlarımızın inançlarını, mücadele azimlerini ve fedakârlıklarını, memlekete olan sadakatlerini ve terörü bitirme konusundaki kararlı iradeyi de görüyoruz.

Ve bütün bunlar aslında yol haritamızı çizmektedir. Ve teröre karşı kararlı bir mücadele yürütmemizi sağlamaktadır.

Tunceli bölgesi, PKK'nın en önemli etkinlik alanlarından birisiydi. "Biriydi" diyorum, dağ kadrosunun yüzde 75'ini etkisiz hale getirdik.

'ENTERESAN BİR RAKAM VERMEK İSTİYORUM'

Bu operasyonlar ne yaz dinlemiştir, ne sonbahar, ne ilkbahar ne de kış. Hep devam etmiştir. Yine Tunceli bölgesiyle ilgili şu rakamı vereyim, 4 bin 162 küçük operasyon... Bir timlik, iki timlik operasyonlar. Ve bu operasyon kesintisiz devam eder. Bu operasyonlar bazen 2 bin metrede, bazen 700 metrede. Bazen pusu atma şeklinde günlerce sürer.

Keza bundan kısa bir süre önce Tunceli'de iki kırmızı renkli terörist ele geçirildi ve etkisiz hale getirildi. En üst düzeyinde yöneticilerindendi. Ve yıllardan beri isimleri bölgede karabasan oluşturmuştu. Günlerce pusu attı evlatlarımız. Yağmur, çamur dinlemeden bir aktarım söz konusuydu. Pusuya yattılar ve beklemedikleri anda teröristleri etkisiz hale getirdiler.

Ve 2018'de 5 bin 310 operasyon. Toplam 9 bin 372 operasyon, 21 de orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi. Ve bu aynı şekilde devam edecek.

Enteresan bir rakam daha vermek isterim. Kırsalda ne DHKPC'de bir kişi kalmıştır ne de MKP'den bir kişi kalmıştır. Ve bunu bu koordinasyonda bulunan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bizim Türkiye'de iç güvenlik operasyonları çerçevesinde en başarılı vilayetimiz Tunceli'dir. 2017'de çok mücadele edildi, gayret gösterildi. Gazilerimiz oldu ama iki şehidimiz oldu. 2018'de yüzde 75 terörist azaltılmasına rağmen şehidimiz olmadı.

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