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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
07.02.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan KKTC'de önemli açıklamalar

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Bakan Soylu'dan KKTC'de önemli açıklamalar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasında güven, huzur ve asayişi temin etmek için ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Soylu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamlarını muhabbetini sevgisini getirdiklerini söyleyen Soylu, “Elimizden gelen neyse her türlü adımı KKTC ile birlikte atacağız. Gücümüz içinde ne gerekiyorsa yapma isteğindeyiz" diye konuştu.

Soylu, şöyle devam etti: "Türkiye olarak tüm bunlarla ciddi anlamda mücadele ediyoruz, tek başına bizim mücadelemiz yetmez. Özellikle FETÖ konusunda KKTC ile süreci iyi yönettik. Bu mücadeleyi daha da yükseltmek en büyük beklentimizdir. Çok başarılı adımlar atıldı, polise ve bakanlığa teşekkür ediyoruz. Siberden narkotiğe, kaçakçılığa kadar her suça yönelik karşılıklı çalışmak iki ülkenin faydasındadır. Bonzai konusu ilk olarak buradan geldi, bu yüzden iç güvenlik meselesi dıştan başlıyor. Biz de buna büyük önem veriyoruz. Tüm alanlarda iş birliği ülkelerimizi korumak için önemli."

Soylu,  "Birbirimize destek olmalıyız. Bu konuda KKTC ile tam mutabakat içindeyiz inşallah iş birliğimiz başarıyla taçlandırılacak. Bizim için Kıbrıs; davamız, aklımız, sevdamız, kardeşliğimiz ortak zaferimiz, kararlılığımız, demokrasi irade vücudumuz. Bunları söylerken onur duyuyoruz" dedi.

FETÖ'YE KARŞI İŞBİRLİĞİ

Başbakan Tufan Erhürman da, “İlişkilerimiz başka ülkelerle kıyaslanmaz, iş birliği de öyle. O yüzden bugün burada olmanız ve iş birlikleri önemli. FETÖ konusunda çok ciddi, hızlı çalışıyoruz ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin sorunları bizim sorunlarımızdır, iş birliğini daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasında “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” de imzalandı. Protokole Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu.

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