MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu'dan 'KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü' açÄ±klamasÄ±
GeriGÃ¼ndem Bakan Soylu'dan 'KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü' açÄ±klamasÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
AA
25.11.2019 - 13:42, Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Soylu'dan 'KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü' açÄ±klamasÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Bakan Soylu'dan 'KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü' açÄ±klamasÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, 10 aylÄ±k dÃ¶nemde 124 bin 521 aile iÃ§i ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddet olayÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu rakamÄ±n geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 19,1 azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Soylu, KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, 21'inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±n belki de en dramatiklerinden birinin, neredeyse her dinde ve kÃ¼ltÃ¼rde korunmasÄ± istenen, hatta anne olarak da kutsal sayÄ±lan kadÄ±nÄ±n, ÅŸiddet maÄŸduru olmaktan kurtulamamasÄ± olduÄŸunu belirtti.

YapÄ±lan on binlerce araÅŸtÄ±rma, akademik Ã§alÄ±ÅŸma, eÄŸitimler, kanunlar, farkÄ±ndalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± medeniyetlerinde, farklÄ± motivasyonlarla dahi olsa bu olgunun hala varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebildiÄŸine iÅŸaret eden Soylu, bu durumun belki de insanlÄ±ÄŸÄ±n meseleye yeni bir bakÄ±ÅŸ getirmesi gerektiÄŸine iÅŸaret olduÄŸunu vurguladÄ±.

BakanlÄ±k olarak hem Ã¶nleyici tedbirleri artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± hem de bilimsel araÅŸtÄ±rmalarla kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti Ã¶nlemeye dÃ¶nÃ¼k tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalara veri sunmaya ve yol gÃ¶stermeye gayret ettiklerini aktaran Soylu, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"10 aylÄ±k verilere gÃ¶re 124 bin 521 aile iÃ§i ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddet olayÄ± meydana gelmiÅŸ ancak geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 19,1 azalÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. Yine bu 10 aylÄ±k verilere gÃ¶re 70 bin 897 kiÅŸi hakkÄ±nda koruyucu tedbir kararÄ± verilmiÅŸ, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 2 artÄ±ÅŸ kaydedilmiÅŸtir.ÂKadÄ±na ÅŸiddet olaylarÄ±nda ani mÃ¼dahaleye imkan veren KADES uygulamamÄ±z halen 353 bin 334 kiÅŸi tarafÄ±ndan indirilmiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± gerÃ§ek ve ciddi olaylar olmak Ã¼zere 16 bin 442 ihbar alÄ±nmÄ±ÅŸ ve ekip sevk edilmiÅŸtir. 8 ilimizde pilot olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len elektronik kelepÃ§e uygulamasÄ± da olumlu sonuÃ§lar vermekte, uygulamanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r."

EÄŸitim seminerleri verildi

Bakan Soylu, bu yÄ±l 81 ilde "Ã§ocuk ve aile iÃ§i ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetle mÃ¼cadele birimlerinde" gÃ¶revli 481 personele yÃ¶nelik Erken YaÅŸta ve Zorla Evlilikler ile KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddetle MÃ¼cadele konusunda eÄŸitim semineri dÃ¼zenlendiÄŸini bildirdi.
2014'ten bugÃ¼ne kadar bu alanda, baÅŸta polis merkezlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar olmak Ã¼zere 75 bin 801 personele eÄŸitim verildiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Soylu, bu yÄ±l eÄŸitim verilen personel sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 9 bin 864 olduÄŸu bilgisini verdi.

Gelecek yÄ±l kolluk birimlerindeki 250 bin personel ile vali ve kaymakamlara da aile iÃ§i ÅŸiddete yÃ¶nelik olarak Ã¶nleme eÄŸitimi verileceÄŸini vurgulayan Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ciddi ve samimi bir gayret iÃ§indeyiz. Toplumun tÃ¼m kesimleri ile istiÅŸare halinde, bu sorunu Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Zaman zaman moralimizi bozan vicdanlarÄ±mÄ±zÄ± yaralayan kadÄ±na dÃ¶nÃ¼k ÅŸiddet ve cinayet hadiseleriyle karÅŸÄ±laÅŸsak dahi, ortaya koyduÄŸumuz bu gayret ve oluÅŸan toplumsal hassasiyet umut vericidir. Bu meselede duyarlÄ±lÄ±k, Ã¶zellikle emniyet birimleriyle irtibat kurmak, ÅŸikayet ve takip mekanizmalarÄ±nÄ± iÅŸletmek, Ã§ok olumlu sonuÃ§lar vermektedir. Bu itibarla ÅŸiddet gÃ¶rme tehdidi altÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±, bu mekanizmalarÄ± iÅŸletme noktasÄ±nda daha duyarlÄ± olmaya konuyla ilgili sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da meselenin bu yÃ¶nÃ¼ne daha Ã§ok vurgu yapmaya davet ediyoruz."

Bu arada KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan KADES uygulamasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± klip yayÄ±mlandÄ±.

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle