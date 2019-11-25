Soylu, KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, 21'inci yÃ¼zyÄ±lÄ±n hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±n belki de en dramatiklerinden birinin, neredeyse her dinde ve kÃ¼ltÃ¼rde korunmasÄ± istenen, hatta anne olarak da kutsal sayÄ±lan kadÄ±nÄ±n, ÅŸiddet maÄŸduru olmaktan kurtulamamasÄ± olduÄŸunu belirtti.

YapÄ±lan on binlerce araÅŸtÄ±rma, akademik Ã§alÄ±ÅŸma, eÄŸitimler, kanunlar, farkÄ±ndalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± medeniyetlerinde, farklÄ± motivasyonlarla dahi olsa bu olgunun hala varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebildiÄŸine iÅŸaret eden Soylu, bu durumun belki de insanlÄ±ÄŸÄ±n meseleye yeni bir bakÄ±ÅŸ getirmesi gerektiÄŸine iÅŸaret olduÄŸunu vurguladÄ±.

BakanlÄ±k olarak hem Ã¶nleyici tedbirleri artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± hem de bilimsel araÅŸtÄ±rmalarla kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddeti Ã¶nlemeye dÃ¶nÃ¼k tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalara veri sunmaya ve yol gÃ¶stermeye gayret ettiklerini aktaran Soylu, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"10 aylÄ±k verilere gÃ¶re 124 bin 521 aile iÃ§i ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddet olayÄ± meydana gelmiÅŸ ancak geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 19,1 azalÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. Yine bu 10 aylÄ±k verilere gÃ¶re 70 bin 897 kiÅŸi hakkÄ±nda koruyucu tedbir kararÄ± verilmiÅŸ, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 2 artÄ±ÅŸ kaydedilmiÅŸtir.ÂKadÄ±na ÅŸiddet olaylarÄ±nda ani mÃ¼dahaleye imkan veren KADES uygulamamÄ±z halen 353 bin 334 kiÅŸi tarafÄ±ndan indirilmiÅŸ, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± gerÃ§ek ve ciddi olaylar olmak Ã¼zere 16 bin 442 ihbar alÄ±nmÄ±ÅŸ ve ekip sevk edilmiÅŸtir. 8 ilimizde pilot olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len elektronik kelepÃ§e uygulamasÄ± da olumlu sonuÃ§lar vermekte, uygulamanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r."

EÄŸitim seminerleri verildi

Bakan Soylu, bu yÄ±l 81 ilde "Ã§ocuk ve aile iÃ§i ve kadÄ±na karÅŸÄ± ÅŸiddetle mÃ¼cadele birimlerinde" gÃ¶revli 481 personele yÃ¶nelik Erken YaÅŸta ve Zorla Evlilikler ile KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddetle MÃ¼cadele konusunda eÄŸitim semineri dÃ¼zenlendiÄŸini bildirdi.

2014'ten bugÃ¼ne kadar bu alanda, baÅŸta polis merkezlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar olmak Ã¼zere 75 bin 801 personele eÄŸitim verildiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Soylu, bu yÄ±l eÄŸitim verilen personel sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 9 bin 864 olduÄŸu bilgisini verdi.

Gelecek yÄ±l kolluk birimlerindeki 250 bin personel ile vali ve kaymakamlara da aile iÃ§i ÅŸiddete yÃ¶nelik olarak Ã¶nleme eÄŸitimi verileceÄŸini vurgulayan Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ciddi ve samimi bir gayret iÃ§indeyiz. Toplumun tÃ¼m kesimleri ile istiÅŸare halinde, bu sorunu Ã§Ã¶zmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Zaman zaman moralimizi bozan vicdanlarÄ±mÄ±zÄ± yaralayan kadÄ±na dÃ¶nÃ¼k ÅŸiddet ve cinayet hadiseleriyle karÅŸÄ±laÅŸsak dahi, ortaya koyduÄŸumuz bu gayret ve oluÅŸan toplumsal hassasiyet umut vericidir. Bu meselede duyarlÄ±lÄ±k, Ã¶zellikle emniyet birimleriyle irtibat kurmak, ÅŸikayet ve takip mekanizmalarÄ±nÄ± iÅŸletmek, Ã§ok olumlu sonuÃ§lar vermektedir. Bu itibarla ÅŸiddet gÃ¶rme tehdidi altÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±, bu mekanizmalarÄ± iÅŸletme noktasÄ±nda daha duyarlÄ± olmaya konuyla ilgili sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da meselenin bu yÃ¶nÃ¼ne daha Ã§ok vurgu yapmaya davet ediyoruz."

Bu arada KadÄ±na YÃ¶nelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan KADES uygulamasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± klip yayÄ±mlandÄ±.