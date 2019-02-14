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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (İHA)
14.02.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Bakan Soylu’dan HDP’ye çok sert sözler: Yürütürsek adam değiliz demiştik…

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Bakan Soylu’dan HDP’ye çok sert sözler: Yürütürsek adam değiliz demiştik…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada"Neymiş Apo için HDP’li milletvekilleri yürüyecekmiş. Ne oldu? ‘Yürütürsek adam değiliz’ dedik, betona oturdular mı… Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin, PKK’nın uşağısın ve oyuncağısın” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’yi eleştirerek, “Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin, PKK’nın uşağısın ve oyuncağısın” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde AK Parti’nin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Burada halka seslenen Soylu, HDP’li milletvekillerine bölücü terör örgütü PKK’ya verdikleri destek nedeniyle tepki gösterdi. Soylu, “Neymiş Apo için HDP’li milletvekilleri yürüyecekmiş. Ne oldu? ‘Yürütürsek adam değiliz’ dedik, betona oturdular mı. Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin, PKK’nın uşağısın ve oyuncağısın” ifadelerini kullandı.

FETÖ’ye yönelik operasyonlara ağırlık verileceğini söyleyen Soylu, “FETÖ ile mücadele ediyor muyuz? Siz 31 Mart’tan sonra onlara neler yapacağımızı bir görün” dedi.

“PKK’NIN ŞAH DAMARINI KESTİK”

Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün terörle mücadele ediyoruz. PKK’nın şah damarını kestik. Bilmenizi istiyorum belini kırdık. Sadece burada değil. ABD diyecek ki ‘Afrin’e girme’, girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Bakın DEAŞ ile PYD anlaşmış durumda. 100 esiri bırakma karşılığında DEAŞ, Türkiye’ye bomba geçiriyor, PKK/PYD’de veriyor. Deyrizor’da petrolde anlaşıyorlar. ABD, DEAŞ’ı da, PYD’yi de, PKK’yı da koruyor. Hiç merak etmeyin 31 Mart’tan bizi güçlü çıkartın.”

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